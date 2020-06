¿Nos van a disparar?: pregunta niña afroamericana a policía durante protesta

En las imágenes aparece el oficial arrodillado abrazando a la niña, quien lloraba desconsolada aparentemente de miedo.

"Yo estoy aquí para protegerte", decía el policía mientras la abrazaba.

Por medio de redes sociales las imágenes fueron compartidas, recibiendo miles de comentarios de apoyo a la menor y de tristeza por pensar a su corta edad que corre peligro ante las autoridades.

Otros internautas aplaudieron al miembro de la policía por calmar a la menor y demostrar que no todos los oficiales son violentos.

"I'm here to protect you, okay?"



Police officer comforts a crying girl during a protest in Houston, Texas, after she asked, "are you going to shoot us?" https://t.co/iHgB4nQjpM pic.twitter.com/g8JZi8pfQd