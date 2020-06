¿Quién es Greg Glassman? Se vuelve tendencia por sus comentarios racistas

Los efectos por la muerte del afrodescendiente George Floyd, a manos de la policía en Minneapolis, continúan; pues además de seguir las protestas en diversas partes del mundo, éstas han originado opiniones divididas entre el público. Un ejemplo de ello es el SEO de Crossfit Inc. Greg Glassman.

Reconocido por ser el fundador de la marca que se encuentra detrás del famoso modelo de ejercicio, Glassman de 63 años, se ha vuelto blanco de criticas tras emitir una serie de comentarios en Twitter que fueron calificados como 'racistas' al referirse a la muerte de George como 'Floyd-19'.

"Es FLOYD-19. ¿Su modelo fallido nos puso en cuarentena y ahora va a modelar una solución al racismo? El brutal asesinato de George Floyd provocó disturbios a nivel nacional. La cuarentena sola está "acompañada en todas las épocas y bajo todos los regímenes políticos por una corriente subyacente de sospecha, desconfianza y disturbios". ¡Gracias!", detalló en los tuits el empresario al responder al Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud, quien calificó al racismo como 'un problema de salud pública'.

Racism and discrimination are critical public health issues that demand an urgent response. #BlackLivesMatter



Read our director’s statement: https://t.co/kZkP2s82oV pic.twitter.com/0A7VEqoHkq — Institute for Health Metrics and Evaluation (@IHME_UW) June 6, 2020

Your failed model quarantined us and now you're going to model a solution to racism? George Floyd's brutal murder sparked riots nationally. Quarantine alone is "accompanied in every age and under all political regimes by an undercurrent of suspicion, distrust, and riots." Thanks! — Greg Glassman (@CrossFitCEO) June 7, 2020

Los comentarios de Glassman no tardaron en volverse blanco de criticas y polémica, lo que incluso ocasionó que las marcas de Reebok y CrossFit Magnus, retiraran sus convenios con el empresario cuando terminen los juegos Crossfit 2020.

Ante las reacciones causadas por sus comentarios, Glassman ha intentado reparar el daño pidiendo disculpas a través de la cuenta oficial de CrossFit en Twitter.

"Yo, CrossFit HQ, y la comunidad CrossFit no toleraré el racismo. Cometí un error por las palabras que elegí ayer. Mi corazón está profundamente entristecido por el dolor que ha causado. Fue un error, no racista sino un error. Floyd es un héroe en la comunidad negra y no sólo una víctima. Debería haber sido sensible a eso y no lo fui. Pido disculpas por eso. Estaba tratando de pegarlo al Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud, por sus modelos invalidados que resultan en un bloqueo innecesario, que arruina la economía y destruye la vida", detalló en el tuit.

Floyd is a hero in the black community and not just a victim. I should have been sensitive to that and wasn't. I apologize for that. I was trying to stick it to the @IHME_UW for their invalidated models resulting in needless, economy-wrecking, life-wrecking lockdown, — CrossFit (@CrossFit) June 8, 2020