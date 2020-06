Para Empezar

Vaya quilombo se traen dirían en Argentina. Desde el asunto del Ascenso MX nuestra Liga MX es un río revuelto. Desapareció la llamada liga de plata, se suspendió el Clausura 2020 por el problema del Covid, se fue Morelia a Mazatlán y tanto la asociación de futbolistas como algunos dueños y representantes de equipos empiezan a levantar la voz quejándose en la FIFA y en tribunales deportivos internacionales, eso, tenga la razón quien la tenga, es incómodo y serán asuntos complicados que habrá por primera vez que tratar fuera de las oficinas de la Federación Mexicana de Futbol. Empiezan las rebeliones pues.

Yo espero que todo esto sea la sacudida que necesitaba nuestro futbol para de una vez por todas tener una Liga con bases y fundamentos para ser de élite, una Liga en donde se deje de improvisar, una Liga de dueños con proyectos sólidos y sin franquicias endebles.

Ojalá y la famosa nueva normalidad también aplique a nuestro futbol. Todos necesitamos volver mejores. Me gustaría que estos meses tan desagradables en tantos aspectos nos dejaran enseñanzas y no repetirlos por ningún motivo.

Como aficionado, me encantaría que dejáramos de consumir prensa basura y también dejar de ser tan sentimemtaloides, ojalá dejemos de irnos siempre a la fácil de defender supuestamente al “débil”. Los temas polémicos durante esta pandemia fueron y siguen siendo tocados de manera lamentable por los principales programas de análisis futbolero y en redes sociales, diciendo mentiras que no soportaban ni media entrevista con algún dueño o directivo. Hay realidades que se imponen: El Ascenso estaba quebrado, Morelia ya no era negocio y la Asociación de Futbolistas tiene manejos torpes. En la vida no todo es color de rosa, ¿por qué pretender que los dueños del balón nos den un futbol perfecto y sin que nadie sufra?

Después de hartarme definitivamente de programas como Complejo Picante y La Última Calumnia en donde se dijeron puras mentiras, me quedo con un tuit de Alejandro Vela en donde le decía al Lic. Alejandro Irarragorri que quisiera ver que “arriesgara su dinero sin pedir nada a cambio”, Jajajaja, si. Ese es el nivel de discusión, sinceramente ya basta.