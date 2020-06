En su conferencia de prensa matutina de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó el contagio por COVID-19 del director del IMSS, Zoé Robledo Aburto.

Primeramente, el mandatario expresó su deseo de que el funcionario "se mejore y salga adelante", además de confirmar que se encuentra aislado en su domicilio, pero en buen estado de salud.

Dijo que, de acuerdo con el informe que le dieron, su familia "también tiene la infección, pero sin gravedad".

Respecto a sí mismo, el mandatario afirmó que está bien y que está "siguiendo las recomendaciones de los médicos, de los especialistas".

"Yo no me hago la prueba de COVID-19 porque no tengo síntomas de la enfermedad. Afortunadamente estoy muy bien; yo me cuido y guardé distancia durante mi gira de trabajo", agregó López Obrador.