Migrantes 'a la deriva', por las calles de Coahuila

El fenómeno migrante y su interminable éxodo a Estados Unidos en América del Norte, inició hace alrededor de ocho décadas, con el ingreso de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, que creó programas norteamericanos para "braceros", campesinos principalmente mexicanos, para trabajar en el campo norteamericano, abandonado por quienes fueron reclutados para ir al combate.

Lo anterior lo explicó Juan Francisco Vielma de León, director del Instituto Generando Vida, dedicado al rescate de indigentes y de personas enfermos de adicciones que viven en situación de calle.

El entrevistado señaló que las causas de la migración son muchas, pero todas se centran al final en falta de dinero o violencia en sus paises. No todos los que buscan el sueño americano lo alcanzan, dijo, porque son millones los que van en su búsqueda y apenas unos cientos de miles los que llegan a lograrlo.

La diferencia de salario por valor del dólar frente al peso mexicano o divisa centro y sudamericana, los pocos gastos que los braceros tenían, porque eran alojados en campamentos donde también se les alimentaba, creó el sueño americano de migrar a Estados Unidos y ganar dólares rápido, explicó.

Señaló que con el fin de la guerra en Europa, terminaron los programas de braceros, "se les llamó así porque iban a trabajar al campo a brazo partido, en la pizca y la cosecha, utilizando manos y brazos para trabajar" sostuvo.

Durante los años 60's el término "bracero" al de "mojados" o "espaldas mojadas" porque los aspirantes a llegar a Estados Unidos en busca de trabajo cruzaban a nado o en lanchas el Río Bravo, que separa a gran parte de México de la unión americana.

La crisis económica de México, la falta de recursos y la violencia de otros países de America hispanoparlante llevaron a cientos de miles de personas a abandonar sus naciones para buscar el sueño americano.

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1990 habían llegado a Estados Unidos 23 millones 256 mil 26 migrantes, convirtiéndose en residentes ilegales de la potencia anglosajona y representando el 9.31 por ciento del total de los habitantes de ese país.

El mismo informe de la ONU señala que para 2019 son 50 millones 661 mil 149 los extranjeros que llegaron y se instalaron ilegalmente en el vecino país del norte, llegando a sumar un 15.48 del total de los habitantes de Estados Unidos.

Las caravanas de migrantes centroamericanos, principalmente de Honduras, rumbo a Estados Unidos fueron una serie de éxodos masivos iniciados, por el mes de octubre de 2018, recordó Juan Francisco, que atendió a algunos extranjeros en esas fechas.

Diferentes medios informativos nacionales e internacionales coinciden en señalar que en la primera gran marcha participaron alrededor de mil hondureños; hubo luego por lo menos tres más, conformadas por salvadoreños, que partieron desde su país centroamericano, durante los días posteriores.

Vielma indicó que durante 2019 también se registraron movilizaciones de este tipo, pese al endurecimiento del gobierno estadonidense, que presionó al mexicano para frenar las olas de migrantes.

Sin embargo las marchas continuaron en grupos pequeños o de familias, que arriesgan todo por llegar a Estados Unidos, aún pese a la pandemia, afirmó.

La Casa del Migrante de Saltillo, cerró sus puertas el pasado 22 de marzo, para salvaguardar la salud de los allí hospedados; la dirección decidió no arriesgarse a recibir a algún posible caso contagiado.

En Monclova el Instituto Generando Vida también cerró sus puertas, entregando a los huéspedes que tuvieran familia a sus seres queridos, y quedándose sólo con quienes no tienen a donde ir, explicó Francisco Vielma de León, quien indicó que la medida la aplicó el 20 de marzo.

Centroamericanos circulan por cientos en el estado; pero son invisibles para el gobierno. Ninguna autoridad las mira ni las atiende, pese al alto riesgo de salud y de contagio que representan por falta de control, cuidado y alto indice de movilidad.

En Coahuila no hay ningún tipo de seguimiento oficialmente dado a conocer, para atender la problemática de niños migrantes en plena pandemia.

La titular de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), María Leticia Sánchez Campos, no atendió a llamadas telefónicas ni mensajes realizados para tratar de contactarla.

El Instituto Generando Vida indicó que no atiende a mujeres ni infantes porque el anexo que maneja es sólo para varones y no cuenta con el espacio y personal para atender personas otro sexo o menores de edad. La Secretaría de Salud atiende sin distinción a accidentados y enfermos nacionales y migrantes, pero no tiene un centro para hospedar a menores.

El Ayuntamiento de Monclova administra la Casa Hogar Alba Moreira, que apenas reabrirá sus puertas, y recibirá los casos que Pronnif le envíe.