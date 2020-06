Banksy se manifiesta contra el racismo

El artista británico de arte urbano conocido como Banksy, se unió a las protestas contra el racismo en Estados Unidos derivadas de la muerte del afroamericano George Floyd, a manos de la policía de Mineápolis tras ser arrestado; ante tal suceso, el creador visual publicó un mensaje acompañado de una nueva pintura en la que le rinde homenaje.

Tanto en su página web como en sus redes sociales, el artista compartió la imagen de una ofrenda, en la cual se observa un portarretrato con una silueta negra a la que sólo se le ven los ojos blancos. Junto al objeto hay pequeñas velas y flores.

Dentro de la imagen en escala de grises solamente figura (a color) la bandera de Estados Unidos, la cual está colgada bocabajo y en un extremo comienza a incendiarse por la llama de una vela más grande emanada de la ofrenda, en alusión a lo que ocurre en aquel país tras el asesinato de Floyd ocurridodurante el pasado 25 de mayo.

En su cuenta de Instagram hace un acercamiento a la ofrenda, en la imagen siguiente se observa la obra completa y en la tercera coloca un texto en el que asegura que primero pensó que debía callarse y escuchar a la gente negra sobre este asunto, tras lo cual se cuestiona el porqué haría eso.

"No es su problema, es el mío. El sistema le falla a la gente negra. El sistema blanco. Como una cañería rota en un apartamento para la gente que vive abajo. Este sistema roto les obliga a una vida miserable, pero no es su problema arreglarlo. No pueden. Nadie los dejaría entrar al apartamento superior".

El artista, quien justo hace un mes creó otra obra en homenaje al personal médico que combate la pandemia por COVID-19, concluye su escrito con la siguiente reflexión: "Es un problema de blancos. Y si la gente blanca no lo arregla, alguien va a tener que subir las escaleras y derribar su puerta a patadas".

Usualmente el artista plasma sus obras en espacios públicos, sin embargo desde que inició la pandemia de coronavirus, el artista ha realizado sus intervenciones en su casa y en forma convencional, sobre un lienzo.

Sobre el artista

Banksy *Artista urbano conocido por ocultar su identidad. *Se sabe que nació en 1976, en Bristol, Reino Unido. *Sus obras son generalmente muy polémicas, pues tratan temas sociales.