Imposible posponer elecciones hasta 2021: IEC ante pandemia

El Instituto Electoral de Coahuila, IEC, espera que la curva de contagios disminuya para retomar el proceso electoral que habrá de renovar el Congreso Local.

En entrevista para este medio, la titular del IEC, Gabriela de León Farías, dijo que no es posible posponer la elección hasta el 2021, ya que la Suprema Corte ha emitido criterios contundentes sobre el tema y un servidor público elegido a través del voto, no puede extender su permanencia en el cargo.

Al realizarse una elección en medio del latente peligro por contagio, indicó que se tomarían medidas como no realizar mítines. La fecha de la elección dependerá de la temporada en que disminuyan los contagios en el país.

Los comicios para renovar las 25 curules del Congreso Local estaban planeadas para este domingo. Los coahuilenses saldrían a votar para renovar el Poder Legislativo, sin embargo la aparición del coronavirus, puso en jaque al mundo entero. La población, incluida la de México, tuvo que resguardarse, para contener la pandemia.

Seis meses han pasado y el COVID 19, se encuentra en su fase de máxima transmisión en México y Coahuila no es la excepción. Por día se contabilizan un promedio de 53 casos positivos, de acuerdo a los datos de la última semana. En un periodo de seis días se registraron trece muertes en la entidad, con lo que ya suman un total de 92 muertes y más de 1,614 contagios.

En el caso del país, el promedio de casos confirmados es de 3 mil diarios, así como de 500 muertes.

El subsecretario de Salud, Hugo López Gattel, ha indicado que el país atraviesa por la parte más difícil de la pandemia, y estima que los contagios continúen hasta el mes de octubre, por lo que ha pedido no realizar actividades no esenciales, pues la única manera de contener los contagios es evitar las aglomeraciones.

Ante esta situación, el calendario electoral de Coahuila se mantiene en pausa. En entrevista con este medio, la titular del Instituto Electoral, Gabriela de León Farías, habló sobre el futuro de los comicios, los preparativos de la elección y la nueva normalidad bajo la cual se prevé realizarla.

Por su parte, el titular del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello, ha aclarado que la decisión sobre la fecha de elecciones no depende de ellos, si no de las recomendaciones de las autoridades de salud. Aunque confía en que se puedan realizar antes de septiembre.

Asimismo indicó que se realizaran con medidas de distanciamiento social, tinta indeleble spray para evitar el contacto físico, y se podría combinar un voto electrónico y por vía postal.

Sobre la posibilidad de posponer las elecciones al próximo año, la consejera titular del IEC, Gabriela de León, fue contundente al indicar que es imposible.

Explicó: "es imposible y es por un tema de leyes, de legalidad, y bueno es muy clara la ley y la Constitución, establecen que los legisladores terminan su encargo una vez que terminen el periodo. No hay posibilidades de que su periodo se prorrogue. Además de que lo establece la ley de manera muy clara, también hay una interpretación de la Suprema Corte de Justicia".

"Hace semanas analizaron la denominada Ley Bonilla y precisamente hablaban de este tema. Cuando se elige a un funcionario público hay una convocatoria y ahí se establece el tiempo del encargo, entonces no hay ninguna posibilidad de que continúen en el encargo hasta el 2021".

Otra de las razones que expuso la Consejera para no posponer las elecciones es que el Congreso de Coahuila no puede quedar sin representantes. El estado funciona con el equilibrio de los tres poderes: Ejecutivo, Judicial y Legislativo.

Aunque aún no se tiene fecha para la realización de la elección, explicó que continúan trabajando y al tanto de las recomendaciones de las autoridades de salud.

Aclaró que la reanudación de las actividades electorales será cuando ceda el contagio de casos. Advirtió que el plazo de las campañas no bajará.

"Nos quedamos justo antes de los registros y siguen las campañas. No hay posibilidad de reducir los tiempos porque ya había salido la convocatoria y hacerlo iría en contra del principio de certeza, entonces serán de 40 días".

Gabriela de León dijo que existen otras formas de hacer campaña, además de los mítines, donde se congregan cientos de personas. Están las redes sociales, y hacer el "toca, toca" en las colonias. Las campañas masivas solo se realizarían si las autoridades sanitarias lo permiten.

Gabriela de León dijo que aunque es firme la realización de la elección este año, pide a la ciudadanía tener confianza en las medidas que se tomarán.

"Quiero que la ciudadanía tenga certeza de que estaremos protegiendo al máximo su salud para evitar que haya contagios. Que tengan la confianza de que estamos trabajando para proteger su salud", dijo.

En cuarentena el trabajo no paró. Los integrantes del Instituto Electoral de Coahuila realizaron actividades de manera virtual en las semanas anteriores. Actualmente regresaron a las instalaciones bajo estrictas medidas de higiene. No se tienen registros de contagios.

De León dijo que se ha avanzado en la realización de materiales, en el programa de resultados preliminares, simulacros y capacitación.

Sobre el costo de la elección aún no se tiene estimación de su incremento, pero se sabe que habrá. Originalmente se tenía presupuestado gasto en nómina de los comités distritales hasta el 15 de junio y este se deberá de extenderse, al igual que la renta de sus espacios.

Al ser una elección bajo los lineamientos de la nueva normalidad, aun no se tiene un estimado de participación ciudadana.

"No tenemos ningún referente y por eso esperaremos a que cedan los contagios. Entonces no sabemos, no es prudente hacer especulaciones sobre la participación. Habremos de ver cómo nos adaptaremos a esta nueva normalidad", dijo.

La elección de diputados contará con la participación de siete Partidos políticos Nacionales y cuatro estatales.

El líder del Partido Acción Nacional, Jesús de León, dijo que la fecha de la elección debe de ser determinadas por las autoridades de salud y deben esperar.

Indicó que el PAN está listo para arrancar el proceso cuando se determine.

"Queremos ser conscientes y decir que no se puede ser irresponsable de que ya se haga el proceso electoral, cuando vemos que en Saltillo hay brotes y esto se va a ir incrementando. Tenemos que tomar reservas. Y no importa si la elección es este año o el otro, porque no podemos estar con prisas"

Para Jesús de León, salir a hacer campaña cuando hay contagios, es de riesgo para la población.

El líder del Partido Revolucionario Institucional, Rodrigo Fuentes Ávila, dijo que la fecha de las elecciones y las leyes no se pueden modificar en base a incapacidades, por lo que descartó que el proceso electoral pueda realizarse en 2021.

40 DÍAS seguirá el plazo que duren las campañas, ya que no hay posibilidad de reducir los tiempos

Partidos

A continuación los partidos políticos que contenderán: *PRI *PAN *PRD *Partido del Trabajo *Verde Ecologista *UDC *UNIDOS *Movimiento Ciudadano *Morena *Revolución Coahuilense *Emiliano Zapata la tierra y su producto