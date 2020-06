Atiende Control Animal a mascotas en plena pandemia

La dirección de Control Animal y Atención a las Mascotas del Ayuntamiento de Monclova no dejó de operar pese a la pandemia, y su consultorio y quirófano movil recibieron a propietarios de animales de compañía para esterilización, consulta y atención médica.

“Las mascotas son parte importante en muchas de las familias monclovenses, por ello el departamento no dejó de trabajar pese a la contingencia del COVID-19” sostuvo Martín Gómez, director del departamento de Control Animal y Atención a las Mascotas.

Sostuvo que aún y cuando la ciudad se mantuvo prácticamente inactiva varias semanas, sí hubo personas que tomando todas las medidas preventivas llegaron hasta el consultorio móvil, para que se atendiera alguna enfermedad que presentaba su mascota.

Ahora que la pandemia está más controlada, el flujo de propietarios de mascotas, que llevan a sus perros o gatos a esterilizar o a recibir algún tratamiento, se ha incrementado, aunque no igual que antes que apareciera el COVID-19, pero lo importante es que se acuda a esterilizarlos, porque de esta manera se evita el crecimiento indiscriminado de estas especies.

El horario de atención es de las 8:00 am a las 15:00 horas, aunque el horario para recibir mascotas es de 9:00 am a las 13:00 horas, esto por cuestiones de los efectos que tiene la anestesia y solo de lunes a Jueves, porque el resto de los días están ubicados en puntos diferentes, para atender a quienes no pueden desplazarse.