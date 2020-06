'Muchos George Floyd morirán hoy', protesta provida fuera de clínica abortiva

El momento fue captado por unos miembros del movimiento Black Lives Matter, quienes procedieron a quitarle la pancarta con el mensaje y romperla.

George Floyd era un hombre de Minneapolis, Minnesota que murió a manos de cinco oficiales de policía, quienes lo habían detenido de manera injustificada.

Al tratarse de dos temáticas diferentes, la mujer recibió miles de criticas a través de redes sociales.

Are you fucking with me pic.twitter.com/aDktnj2fLJ