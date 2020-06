La Columna de Rosell

En Rumania una mujer de 47 años acaba de comprar un equipo de primera división, y lo adquirió con una deuda de un millón de dólares. Que una mujer sea una empresaria capaz de adquirir o manejar un equipo de fútbol de primera división ya no es la gran noticia, Alejandra de la Vega, Angélica Fuentes e Inés Sainz en nuestro país son las damas conocidas que tienen o han intentado tener una franquicia de primera división. De la Vega con Ciudad Juárez, Fuentes fue socia en Chivas y ahora se dice anda buscando invertir en otro equipo, Sainz y su marido intentaron comprar a los Gallos Blancos que terminó en ese tiempo en manos del Grupo Imagen.

Lo que llama la atención es el caso de Anamaria Prodan la nueva propietaria del Hermannstadt de la primera división rumana (Liga 1). En la década de los noventa y principios de los dos mil, ella era una modelo cotizada llegando a posar para la revista Playboy, con el tiempo se convirtió en conductora y productora de televisión. Se casó con el ex internacional rumano y actual entrenador del Al-Wasl FC de los Emiratos Árabes Laurentiu Reghecampf. Por méritos propios Anamaria actualmente tiene su credencial FIFA de agente de futbolistas, uno de sus representados más famosos fue su paisano Adrian Mutu ex Inter de Milán, Chelsea, Juventus y otros más. Además, tuvo una participación muy importante en la transferencia de Nicolae Stanciu del Estrella de Bucarest al Anderlecht de Bélgica por once millones de euros el pase más caro en la historia del fútbol rumano.

Doña Anamaria al dejar su trabajo como modelo hizo carrera como agente de jugadores y directiva en el fútbol de su país, en el 2008 fue elegida como presidenta del CS Buftea de la segunda división, en el 2009 presidenta ejecutiva del FC Snagov, gerente general del FC Concordia Chiajna y así hasta que llegó a ser la presidenta ejecutiva del U Cluj uno de los equipos rumanos más exitosos de los últimos tiempos incluyendo varias participaciones en UEFA Champions League.

Prodan siempre se ha mantenido en plan ascendente hasta que le quedaron "chicos" los puestos en cualquier organigrama de cualquier equipo y decidió invertir su dinero en salvar al Hermannstadt , que se encontraba al borde de la banca rota, lleno de deudas y agobiado por la actual pandemia que padece el mundo. Con una deuda de nómina de 700 mil euros que ya fue liquidada por la señora. "Nos dijeron que la deuda ya fue liquidada, por fin se resolvió el problema, Ana nos dio garantías, nos pidió que pongamos todo en la cancha para salvarnos del descenso" declaró el entrenador Vasile Miriuta.

Por cierto, y me resulta imposible no mencionarlo, el equipo que acaba de rescatar de la ruina la señora Prodan está enclavado en la ciudad de Sibiu en Transilvania, el mismísimo conde Drácula tuvo relaciones comerciales de gran importancia con esta ciudad que forma parte de la famosa "Ruta del Conde Drácula", por 650 euros y por ocho días y siete noches por persona, recorres las ciudades y poblaciones que asoló este ominoso personaje también conocido como "Vlad el Empalador"

Ya me dieron ñañaras, mejor continuemos con la señora Prodan que se ha convertido en unos de los personajes más ricos de su país, en base a su inteligencia y esfuerzo ha triunfado y ha escalado posiciones en un mundo como el fútbol que hasta hace muy poco era manejado solo por hombres, y que en nuestro país personajes como aquella eterna secretaria de Don Nicandro Ortiz que fuera el propietario del Atlético Morelia del 82 al 96, siempre se dijo que a ese equipo lo dirigían tres personas, el dueño, su secretaria y el entrenador la "Tota" Carbajal. Que injusto que nadie sabe el nombre de esa señora que seguramente se desvivió para administrar y manejar al Morelia mientras su dueño se distraía con sus negocios y su entrenador solo se preocupaba por asuntos de la cancha. Lo dejo claro Carbajal: "En este club no hay estructura ni organigrama. Todo lo hacemos Nicandro, una secretaria y yo" ¿Y quién fue ella? ¿La que debió ser la presidenta del club y no la secretaria del dueño? Nadie sabe su nombre, así de injusto era el fútbol con la mujeres en aquellas épocas.

En la actualidad el fútbol, poco a poco se ha tenido que ir abriendo al empuje de las damas ejecutivas, al fin y al cabo, las empresas triunfadoras requieren de inversión, inteligencia y aptitud sin importar el género. ¿Cuánto tiempo habrá que transcurrir para ver al frente de la Liga MX y de la FEMEXFUT a una mujer?