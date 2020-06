MINUTO ROTARIO

MENSAJE PRESIDENCIAL

Mi periplo en Rotary comenzó hace 40 años cuando me afilié al Club Rotario de Decatur, Alabama, cuando tenía 25 años. Esta experiencia me ha brindado a mí y a mi familia muchos momentos inolvidables. Sin embargo, nada me podría haber preparado para conectar con el mundo como presidente de Rotary International. Mi aventura rotaria individual se ha convertido en una experiencia compartida con cada uno de ustedes.

Toda la gente maravillosa que Gay y yo conocimos este año -rotarios, rotaractianos, y la familia extendida de Rotary- será una inspiración para el resto de nuestras vidas. Visitamos clubes y proyectos desde Uruguay a Ucrania, desde Nigeria a Nueva Zelanda, y más allá. Tuvimos el privilegio de cruzar el globo, circunnavegar dos veces y movernos de un lado a otro entre los hemisferios norte y sur. Cada país y cada parada tuvo su propia magia rotaria. Durante nuestra estancia en Zimbabue en marzo, participamos en una misión de un equipo de formación profesional médica con rotarios de la India, proporcionando salud, esperanza y la vida misma a los miles de personas que acudieron a recibir tratamiento. También sentimos la energía de más de 300 jóvenes en el Simposio de la Juventud de Rotary en Harare. ¡Qué emocionante fue estar con estos jóvenes!

Este año Rotary lanzó el nuevo Plan de Acción, y confío en que cada club lo utilice. Esto me revitalizó para adoptar las prioridades que establecí para este año rotario: involucrar a las familias, proporcionar oportunidades de liderazgo para todas las edades, celebrar nuestra historia con las Naciones Unidas en su 75º aniversario, y, lo más significativo, hacer crecer a Rotary.

Ahora que la COVID-19 ha llegado a todo el planeta, nos encontramos en un mundo distinto. Nos hemos visto obligados a conectarnos de formas que nunca hubiéramos imaginado, poniendo a prueba nuestra capacidad de adaptación. Hemos tomado decisiones difíciles, incluyendo la cancelación de reuniones de club, conferencias de distrito, conferencias presidenciales, y, muy a nuestro pesar, la Convención Internacional de Rotary 2020 en Honolulu. Juntos damos prioridad al bien y el bienestar público, a pesar de la pérdida de reuniones, eventos y experiencias que se habían venido planificando desde hace años.

Mientras esperábamos la Convención de Rotary en Honolulu, aprendimos sobre el espíritu aloha. Nuestros amigos rotarios de Hawái nos mostraron que aloha significa respeto y afecto mutuo. Expresa afecto y solidaridad sin esperar nada a cambio. El espíritu aloha se aplica en cualquier lugar del mundo. Como rotarios, rotaractianos y miembros de la familia de Rotary, estamos conectados, y para mí esto es lo que significa aloha: Nuestra conexión con los demás se basa en el respeto mutuo de nuestras diferencias, así como en el aprecio por lo que tenemos en común. La comunidad es la suma de individuos, individuos que se interesan unos en otros, que se preocupan, comparten y asumen responsabilidades.

Al ser testigo de la manera en que los socios de Rotary toman acción para ayudar a la humanidad durante la pandemia del nuevo coronavirus, he visto el aloha de Rotary. Somos verdaderamente Gente de Acción. Cada día, pero particularmente durante esta pandemia, la comunidad rotaria ha demostrado su espíritu aloha. Este es un don que debemos compartir y cada uno de nosotros está encargado de hacerlo. Gay y yo nos hemos sentido asombrados, inspirados y conmovidos por todos los integrantes de la familia de Rotary.

De hecho, diría que la última parte de nuestro año rotario compartido fue transformadora. Encontramos nuevas formas de mejorar la vida de los demás, nuevas formas de avanzar juntos. Y, juntos, seguiremos haciendo crecer a Rotary para que podamos aumentar la contribución de Rotary tanto en nuestras comunidades locales como en otros rincones del mundo.

Gay y yo siempre recordaremos y atesoraremos nuestro año con ustedes, nuestro viaje compartido en el que Rotary conecta el mundo.

"ROTARY CONECTA AL MUNDO"