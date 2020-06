LA COLUMNA DEL PERRO

CHOQUE ANAFILÁCTICO O ALERGIA EXAGERADA

Cuando alguna sustancia entra a algún organismo y este la desconoce y reacciona ante ella, empiezan a desencadenarse una serie de reacciones que alteran el funcionamiento normal de éste, poniendo en riesgo no sólo la salud a corto y a largo plazo en caso de quedar secuelas (alteraciones en la salud), sino hasta la vida misma.

Las sustancias que causan las alergias (anafilaxia) entran al organismo por diferentes medios como puede ser: picaduras de insectos, el contacto con alguna planta, cuando se toma o se inyecta algún medicamento, al inhalar alguna sustancia, al ingerir algún alimento, por mencionar sólo las causas más frecuentes.

El grado de afectación del choque anafiláctico se mide en un parámetro del I al IV, siendo el grado I el más común y el IV es en el que se pone en riesgo la vida.

Los primeros síntomas son erupciones y enrojecimiento de la piel, inflamación y edema (líquido retenido y extravasado) sobre todo en la cara, náusea, disnea (dificultad para respirar) dilatación de la pupila, dolor de cabeza, y posteriormente se presenta arritmia cardiaca (falla en el ritmo del corazón) hay elevación de la presión arterial y posteriormente si el caso se torna aún más grave, relajación de los esfínteres y pérdida de la conciencia, en cuyo caso pudiera de no ser atendido pronta y eficientemente causar la muerte del paciente.

Los agentes o causas más comunes con las que cotidianamente convivimos son: picaduras de abejas, hormigas o alacranes.

Con respecto a los medicamentos: la penicilina es uno de los principales antibióticos causante de un choque anafiláctico, aunque se puede ser alérgico a cualquier tipo de medicamento.

Y con respecto a los alimentos: el pescado, el pollo, las fresas, la piña, el aguacate, el chocolate, alimentos enlatados por mencionar los más comunes.

Con el calor: al descomponerse los alimentos aumenta la probabilidad de intoxicación y/o anafilaxia.

Existen también las causas psicogénicas o mentales aunque son las más raras y un caso de este tipo lo padeció un tío lejano que tuve y que era 'alérgico al trabajo'.

Todos los síntomas anteriormente descritos los he visto y atendido frecuentemente en la consulta, aunque los he padecido en carne propia, ya que me dio un choque anafiláctico de grado IV del cual gracias a Dios y a la pronta atención sobreviví.

Cuando su mascota presente cualquier síntoma de alergia llévelo de inmediato a su médico veterinario quien seguramente lo sacará adelante si es llevado con prontitud.

Y ahora para terminar una gota de filosofía: QUE TENGAMOS AMOR DE SOBRA Y NO SOBRAS DE AMOR…