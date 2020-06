PEQUEÑAS ESPECIES

CORAZÓN DE LEÓN

Por segunda ocasión se encontraba 'Chiquilín' en la mesa de operaciones, se trataba de un pequeño poodle blanco, de más de diez años de edad y unos cinco kilogramos de peso. Se encontraba más grave que la vez anterior y por la misma causa. Es un perrito que le encanta la libertad y ama la calle, tiene un carácter muy especial, siempre se ha portado de una manera tranquila y respetuosa, jamás me gruñó al introducirlo en la jaula para llevarlo a la clínica para estética y vacunas, en cambio a los trabajadores de la casa, los ha mordido a todos. Es un perro senil que aún conserva su vitalidad, corto de vista por su problema de cataratas, fue adoptado cuando tenía cinco años de edad, sus dueños son niños menores que su mascota y lo ven como un hermanito mayor que adoran y respetan, siendo recíproco el sentimiento. Se trata de un pequeño valiente que no le teme a ningún perro por grande que sea, he ahí la causa por la cual se encontraba en mal estado. Recuerdo que me localizaron de urgencia para ir por él, estaba herido frente a su casa en shock hipovolémico, había perdido mucha sangre a causa de las mordidas recibidas, lo noté en estado grave bañado en sangre, antes de valorarlo por lo regular nos hacen la misma pregunta y de momento no estamos preparados para contestar, ¿Se va a salvar doctor?. Necesito revisarlo para ver qué lesiones tiene, pero...¿Se va a salvar doctor?...

Se encontraba "Chiquilín" profundamente dormido por la anestesia en la mesa de operaciones, limpiaba y desinfectaba sus heridas, su dueña ya se encontraba en la clínica al pendiente de su mascota, fue entonces cuando observé la profundidad de las lesiones y los daños ocasionados en músculos y órganos vitales, es entonces cuando damos el diagnóstico, teníamos tres factores en contra, uno era la pérdida de sangre que había sufrido, las heridas se habían producido desde la noche anterior, otro factor era la edad, y el tercero, la posible infección a causa de sus múltiples heridas. Al terminar la cirugía, la dueña me avisó que iría por su hijo mayor, el perro es su adoración y aún no estaba enterado, pasaron algunos minutos y de repente vi una pequeña silueta al lado mío, se trataba de un niño de siete años, no articulaba palabra y lloraba en silencio, cuando me percate de él, le pregunte por que lloraba, y fue cuando me dijo. ¡Verdad que lo vas a salvar!, ¡Claro!, tú perro no pudo caer en mejores manos, fue entonces que volvió esa sonrisa encantadora, los veterinarios tenemos que tener cierto embeleso para aquellos niños que aman a sus perros, y los consideran más importante que el mismo abuelo, dicho con todo respeto, son niños que antes de que nacieran, ya se encontraba la mascota en casa conviviendo con la familia día y noche. Realmente lo veía delicado, pero confiaba en la fortaleza de mi pequeño paciente, al siguiente día reaccionó favorablemente, tomaba agua y movía su pequeño rabo lentamente cuando me dirigía a él. Al tercer día "Chiquilín" había recibido más visitas que cualquier paciente que recuerde, independientemente de ser "El primer perro de la ciudad" por el cargo de su dueño, me conmovió el relato de una joven señora que llevaba a sus dos hijos pequeños para visitarlo y llevarle obsequios, son vecinos que estimaban mucho al pequeño poodle, me platicó que en una ocasión su hijo de cinco años fue atacado por un enorme perro, y que inmediatamente al percatarse "Chiquilín", fue a su defensa haciendo desistir al gigantón de su agresión. Desde entonces es el superperro de la cuadra que todos quieren. Pasaron los días evolucionando favorablemente sus lesiones, se dió de alta saliendo de la clínica por sus propias "patas". Esperando no verle pronto de regreso al gran ' Corazón de León'.