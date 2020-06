Ubican en redes a manifestante violento que ha sido visto en diversas protestas

Identificado como Jesús Torres, al hombre se le ubica por presuntamente haber estado presente en manifestaciones de Mexicali y recientemente en Jalisco. Además de ser señalado de encabezar a grupos violentos que supuestamnete fueron enviados para causar desastres en lugares públicos, lesionar a policías e incendiar patrullas.

No se llama Alfaro, es Jesus Torres y es de Morena. Es un vándalo profesional. No da miedo, da lastima que el Gobierno tenga este perfil de porros en las calles y por otro lado a ti como porro en la red mintiendo abiertamente. Pero se necesitan, parece que Alfaro si tiene. pic.twitter.com/tzLhKvlcsU

Cabe destacar que por lo menos 27 personas fueron arrestados durante la manifestación que tuvo lugar el jueves en Guadalajara, a raíz de la muerte de López. Se presume que los detenidos son originarios de la Ciudad de México, Yucatán y Michoacán, además a algunos de estos se les adjudican antecedentes penales, según agregó el funcionario estatal.

Por su parte, Torres ha sido señalado como un activista de corte radical y violento debido al contenido que suele compartir en redes sociales, además de añadir que sus acciones fueron motivadas por estar en contra del gobierno de Enrique Alfaro.

"A mí no me van a ver en una manifestación pacífica, a mí me van a ver echando chingadazos en la pinche calle... y ahí tengo un chingo de armas, no soy el único, somos un chingo": Jesús Torres#AlAireQTF pic.twitter.com/nWept5zLTj