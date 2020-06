VIRAL: Reportera posa para selfie junto a cocodrilo y éste la sorprende

Zarisha Bradley, del canal 9 News Darwin, se encontraba realizando un reportaje al norte de Australia, cuando intentó posar junto a un cocodrilo de nombre 'Bonecruncher' para una fotografía.

Sin embargo, al posar demasiado cerca del reptil, los instintos de éste salieron a flote y por poco la mujer termina con una mordida en su cabeza.

"Puedo confirmar que es cierto lo que dicen sobre darle una sonrisa a un cocodrilo", agregó Bradley en Twitter donde compartió el video.

Además, Zarisha agregó que se encontraba bien pues afortunadamente el incidente no pasó a mayores.

Can confirm it’s true what they say about giving a smile to a crocodile @9NewsDarwin pic.twitter.com/yDOep9gmbZ