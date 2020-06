VIDEO: Almacén de Amazon en California es consumido por incendio

Según detalla el portal de CNN, fue al rededor de las 5:30 de la mañana que servicios de emergencia de la ciudad de Redlands, recibieron una llamada alertándolos del incendio en el almacén operado por la empresa Kuehne & Nagel, que se dedica a la distribución de productos de Amazon.

Pese a que las llamas consumieron una considerable parte de las instalaciones del edificio, los empleados del sitio pudieron ser evacuados a tiempo, evitando que se registraran heridos de gravedad.

Cerca de las 11 de la mañana del mismo día, las llamas pudieron ser sofocadas por parte de los elementos de los bomberos locales.

Por medio de redes sociales, fueron difundidas sorprendentes imágenes del siniestro.

