Melanie, la adolescente que fue agredida por policías durante manifestaciones

Los actos que incluyeron destrucción y saqueo en lugares públicos de las zonas de Reforma y Polanco de la ciudad, intentaron ser controlados por los elementos de la policía capitalina.

Entre los manifestantes se encontraba Melanie de 16 años, a quien en un video difundido en redes sociales se le aprecia corriendo con el rostro encapuchado entre los elementos de seguridad, después de que un grupo de estos rompiera la formación que establece el protocolo para contener a los encapuchados y arremetieran contra los inconformes.

Tal como se aprecia en el clip, Melanie termina en el suelo donde es agredida por elementos de la policía a base de patadas.

tw/ violence



cops are fucking PIGS! her name is melanie. she is 16 years old. she was peacefully protesting in mexico when cops threw her to the ground and stepped on her. ACAB ACAB ACAB. #JusticiaParaMelanie pic.twitter.com/e20D35XvV1