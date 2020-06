El brindis de hoy es para el ex novillero hoy sastre taurino y Juez de Plaza José Luis Orozco, mi cariño y afecto solidario por el fallecimiento de su Sra. Madre Martha Goitia Vda. de Orozco, siempre cariñosa con todas las personas y especial con nosotros los el toro, desde el cielo vera por sus toreros, en especial por ti y junto a tu padre Don Matías se sentirán orgullosos del amor de sus hijos.

Y el fin de semana pasado estuvimos en la ganadería del matador de toros Arturo Gilio, por su afición por la admiración a la valentía y entrega en el ruedo extendida a su labor como ganadero echando pa´lante en estos momentos de crisis ¡va mi sombrero para usted Maestro! En tiempos de adversidad brotan las principales virtudes del hombre, la multicitada pandemia ha afectado a todo tipo de actividades, el mundo del toro no está exento, desde los más humildes de la fiesta hasta los empresarios, ganaderos y toreros, pues se mantienen en un receso forzado, los ganaderos han tenido pérdidas económicas considerables pues camadas enteras han tenido por destino el matadero, muchos encierros con la edad reglamentaria para ser lidiados pastan y siguen teniendo los esmerados cuidados de los ganaderos, este es el caso de la ganadería lagunera del matador Gilio, la presencia de los toros de esta ganadería siempre ha sido admirada por la afición y ahora ya por cumplir los cinco años de edad como lo exhiben en una de sus paletas su trapío y presencia hacen lamentarnos por tener un destino distinto al ruedo. Reitero mi admiración y espero tiempos mejores, para todo el mundo del toro.

La anécdota

Hoy es un bonito recuerdo de los pilares de la familia Orozco, Don Matías y Doña Martita, los dos dueños de un gran corazón, el gran "Matatías" como lo llamaban los mayores echándole afición ayudo a los maletillas y novilleros arreglando sus avíos o confeccionándolos en su casa de la Colonia San Joaquín, Doña Martita nos recibía siempre cariñosa y afectiva como buena madre, imagines que quedan más en los recuerdos y en el corazón.

Las efemérides

El día de hoy se cumple el 129 aniversario del nacimiento del matador sevillano Ignacio Sánchez Mejías, inicia como banderillero en nuestro país viajando de polizón una vez que dejo sus estudios de la carrera de Medicina para después regresar a España e incorporarse a la cuadrilla de su cuñado Joselito "El Rey de os toreros, fue un hombre de altas inclinaciones artísticas escribiendo obras poéticas y teatrales, esto lo relacionó con intelectuales y artistas como el poeta granadino Federico García Lorca autor del poema "Llanto por Ignacio Sánchez Mejías" escrito a su muerte curiosamente causada por el toro de nombre "Granadino" en la plaza de Manzanares en la Ciudad Real, dentro de las curiosidades fue el mismo maestro quien dio muerte a "Bailaor" que acabó con la vida de Joselito en la trágica tarde de Talavera de la Reina, Blanquet el peón de confianza de Joselito dado a las supersticiones tenía un mal fario cuando percibía en el ambiente un olor a cera derretida, así advirtió al Rey de los toreros y a Manuel Granero tratando de convencerlos de que no torearan, acompaño en su regreso a los ruedos al Maestro Sánchez Mejías y en la tarde del 15 de agosto de 1926 trato de convencerlo de no salir al ruedo por haber notado en el malhadado olor provocando un disgusto con el maestro y sus compañeros de cuadrilla los que le hicieron bromas al no pasar ningún percance, sin embargo el legendario sub alterno falleció de un ataque cardiaco al día siguiente en el asiento de un tren en el que viajaban para su siguiente compromiso.

No puedo pasar por alto el cuarto aniversario del fallecimiento de Rodolfo Rodríguez "El Pana" el martes pasado a un mes de su percance con "Pan Francés" en la Plaza Alberto Balderas de Lerdo. De la misma forma se cumplen 50 años de la histórica tarde en la que "El niño sabio de Camas" Paco Camino cortó 8 orejas en su encerrona de la corrida de la Beneficencia en Madrid ¡Hasta la próxima!

