Alerta a México aumento de casos de COVID-19 en menores

Los casos confirmados de COVID-19 en niños y adolescentes, de entre cero y 17 años de edad, se dispararon en mes y medio, al pasar de 84 el 12 de abril a 2 mil 228 reportados al 4 de junio, según datos de la Secretaría de Salud (Ssa).

También se notifican, hasta este jueves, 46 muertes causadas por el virus entre menores de edad, así como nueve decesos con sospecha de COVID-19.

Los casos positivos de coronavirus aumentaron 2 mil 114 por ciento en el grupo de 0 a 5 años; 2 mil 671 por ciento entre los menores de 6 a 11 años, y 2 mil 853 por ciento en los adolescentes de 12 a 17 años, de acuerdo con un informe del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, basado en datos de la Ssa.

La Ciudad de México, con 703; el Estado de México, con 230; Guanajuato, con 146; Coahuila, con 77, y Tabasco, con 73, son las entidades con más casos confirmados acumulados de menores con COVID-19.

Ante esta situación, la organización Save The Children urgió al Gobierno a ampliar la protección social de los menores de edad y fortalecer las campañas y acciones de prevención, detección y tratamiento oportuno de las enfermedades respiratorias agudas.

La asociación demandó también programar una campaña de vacunación para asegurar que a las niñas, niños y adolescentes se les aplique la vacuna contra la influenza estacional, a fin de prevenir un doble brote infeccioso -de influenza y coronavirus-, que pueda sobrecargar el sistema de salud en la próxima temporada invernal.

"Aunque este grupo de edad no ha sido catalogado de alto riesgo, estos datos nos alertan que también están expuestos a contagiarse, enfermar y, en algunos casos incluso, a no lograr sobrevivir. Por ello, hacemos un llamado a la sociedad, a recordar que el virus aún no está controlado, que las niñas, niños y adolescentes también corren riesgos y, por lo tanto, es necesario continuar con todas las medidas de prevención recomendadas para evitar más contagios", expuso en un pronunciamiento la asociación, encargada de promover y defender los derechos de los niños.

Subrayó que los menores de edad en condiciones de vulnerabilidad, pobreza y sin protección social, que viven o trabajan en las calles, son migrantes o solicitantes de refugio, y quienes están privados de su libertad están más expuestos al contagio.

Save The Children llamó a las autoridades a incorporar el principio del interés superior de la niñez al Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en México.

"(Para que) las decisiones de política pública para responder a la crisis sanitaria y socioeconómica deban considerar de forma prioritaria la protección integral, el bienestar pleno de la niñez y adolescencia, y la conciliación laboral con la vida familiar", apuntó.