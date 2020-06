Nuestros subagentes, disfrazados de panfleto mal impreso con propaganda política, se preguntan cuáles serán las verdaderas razones por las que el "notario público" y presidente del vapuleado Partido Acción Nacional en Coahuila, Jesús de León Tello, pregona a los cuatro vientos su propuesta para que la elección al Congreso del Estado que comprende el periodo 2021-2023 se realice hasta el año entrante, aunque ello resulte violatorio del marco legal vigente. A decir de los subagentes, el capricho de quien preside lo que queda de ese partido obedece al miedo que tiene por los resultados, dada la fuerte división que ha logrado en Acción Nacional y el deterioro en que se encuentra ante el electorado. Y no es para menos, estimado lector, pues su carrera política se desarrolló siempre a la sombra del eterno perdedor de elecciones Guillermo Anaya, de quien se rumora, incluso, que ya se empiezan a distanciar hasta los panistas de alta jerarquía de la capirucha del 'smog', desde donde en más de una vez le han sugerido se jubile y se dedique a administrar los enormes ranchos que ha conseguido a lo largo de su carrera.

Y como su alumno Chuy de León no ha ganado ni una elección por mayoría, ahora pretende ser diputado federal, pero por la vía plurinominal, para evitar descalabros y gastos. Con el pretexto de la pandemia que produjo el coronavirus, Anaya sale a la calle, reparte tres despensas y aprovecha para alborotar el avispero para que no haya elecciones este año. Ahora, más de uno le ha recordado al presidente del PAN en la provincia, quien obtuvo su triunfo en condiciones poco claras, que la actual legislatura de Coahuila termina el 31 de diciembre, y de plano no hay forma de hacer cambios; así que nomás falta la fecha y, a decir del oneroso y despilfarrador INE, el proceso electoral en Coahuila e Hidalgo "viene porque viene"…

Las campañas para renovar al Congreso Local son mero trámite para los partidos en Coahuila, ya que la "aceitada" iría para las elecciones municipales, especialmente la de Torreón, que, como en los tiempos de la Revolución Mexicana, se convirtió en la "joya de la corona", pues hasta ahora nadie la tiene asegurada, ni el mismísimo Acción Nacional. Nuestros subagentes, disfrazados de puestos de garnachas de colonias populares, cuentan que ante estos tiempos de coronavirus, el cubrebocas tricolor tiende a cambiar a amarillo. A decir de algunos integrantes de lo que queda del Partido de la Revolución Democrática, estarían juntándose con grupos rebeldes de colonias populares para acércalos, y no crea que para el Sol Azteca, sino para el devaluado Revolucionario Institucional. Cuentan que algunos fueron invitados a desayunar a efecto de presentarles la propuesta y acciones de entregas de despensas, que ahora incluyen gel antibacterial, y que detrás de esto está un conocedor en estrategias electoreras, el exalcalde de Torreón Eduardo Olmos, quien se da sus tiempos como casi candidato a diputado para mover ciertas piezas de la base perredista, porque más que ir en contra del ex 'hooligan' panista Luis Fernando Salazar, ahora disfrazado de "moreno", lo que quiere don Lalo es restarle adeptos, pero al gran tlatoani Andrés Manuel López Obrador.

***************

Y nuestros subagentes, disfrazados de torretas descompuestas, nos informan que en la Dirección de Tránsito y Vialidad las aguas están agitadas luego de que fueron exhibidos de fea manera a través de las inestables redes sociales; y es que luego de que se extralimitaran con una violencia de 10 contra 1 para detener a un ciudadano, que si bien cometió una infracción por conducir en aparente estado de ebriedad, fue injustificable la fuerza física que aplicaron para someterlo, provocándole lesiones en el rostro y cuerpo; pero por si ello fuera poco, los elementos, sintiéndose miembros del equipo rudo de la lucha libre, reaccionaron de manera agresiva y energúmena contra un grupo de ciudadanos que ante la violación perpetrada contra el infraccionado osaron reclamar a los servidores públicos, por lo que tomando la vía pública como un ring de la Arena Olímpico Laguna uno de ellos, de nombre Iván Juárez, se "aventó" un tiro derecho contra uno de los ciudadanos, a quien propinó tremenda golpiza, sin embargo, de acuerdo con los subagentes, que llevan marcaje personal de los agentes viales, señalan que esta no es la primera vez que ocurren este tipo de violaciones por parte de los encargados de la vialidad en Torreón. Y es que, a decir de ellos, este grupo élite que continuamente comete este tipo de actos deleznables es comandado nada más y nada menos que por Iván Castañeda, encargado del operativo Alcoholímetro, el mismo que hace uno meses durante uno de los retenes diera la orden de detener y golpear al hijo del flamante director de la Policía Municipal y del que en su momento el director de tránsito asegurara que sería retirado de su cargo y puesto a disposición para una investigación, la cual, según se rumora, nunca se realizó, y al otro día del bochornoso suceso fue reintegrado a sus labores con el mismo puesto.

Pero si usted creyó que ahí para la cosa, estimado lector, prepárese, porque en este caso, como decía Raúl Velasco, "aún hay más". Y es que, a decir de los subagentes informantes, Pedro Luis Bernal está atado de manos y no puede meter en cintura al agente Iván Castañeda, hermano del abogado penalista Édgar Castañeda, que lo salvó de la demanda que interpusiera en su contra hace unos meses la exagente vial Martha Ontiveros, razón por la que no solo le han permitido agente hacer y deshacer a su antojo lo que le place, sino que además, se cuenta, le "abrió la puerta de la nómina" para que metiera al área administrativa de la corporación a su esposa, así como a su hermano, su sobrino y otros familiares como agentes viales, sin cursar la academia de carácter obligatorio para acceder a la Dirección de Vialidad. Resulta evidente que dicha dirección requiere, de forma urgente, una sacudida a todos los niveles pues, de lo contrario, la ciudadanía terminará pagando los platos rotos. Veremos.

***************

Donde cada vez se ha vuelto más complicando atender los problemas de la ciudadanía con acciones concretas es en la hermana república de Gómez Palacio. Según rumoran nuestros subagentes, disfrazados de familiar en la nómina, la alcaldesa de la "alternancia", Marina Vitela, dedica muy pocas horas a gobernar y delega la mayoría de sus funciones entre su equipo de trabajo, funcionarios cercanos a ella, como el vicealcalde Omar Castañeda, con el infortunio de que en muchas ocasiones, dichos funcionarios se dedican a velar por sus intereses particulares que por los de la población. Ahora, para saltar los extensos y engorrosos trámites burocráticos que conlleva renovar una licencia de funcionamiento, un permiso de construcción o cualquier tipo de actividad, tienen que pagar más "ayudas" que de costumbre; inclusive ya son varios los empresarios de Gómez Palacio que están buscando mudar sus oficinas a Torreón o en el peor de los escenarios a Lerdo, que ya es mucho decir, porque no más no ven la hora de que en el Municipio haya orden.

***************

Quienes se están cansando del operativo "fregar por fregar", con el que la dirección de Vialidad de Lerdo azota un día sí y otro también a los desprevenidos conductores, son los ciudadanos de Ciudad Jardín, a quienes los detienen bajo la excusa de revisar que tengan al día toda su documentación, y luego de encontrar cualquier detallito, les salen con el tradicional "ayúdeme a ayudarle". Nuestros subagentes, que todo lo escuchan, comentan que en su desesperación por obtener recursos el alcalde priista Homero Martínez le solicitó a esa dirección que se ponga las pilas y se convierta en una buena fuente de recaudación en tiempos de crisis; no contaba con que los agentes están recaudando efectiva y puntualmente, pero para ellos no, y en realidad no han generado muchas multas, pero sí bastantes molestias.