Rechaza Conapred detenciones arbitrarias por caso Giovanni López

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) rechazó que en México sigan existiendo las detenciones arbitrarias y el uso excesivo de la fuerza, luego de que el 5 de mayo Alejandro Giovanni López Ramírez fue capturado, golpeado y perdió la vida bajo la custodia de las autoridades de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

Tras este hecho el Conapred pidió a las autoridades no discriminar ni restringir servicios y derechos por no cumplir las medidas sanitarias del COVID-19, pues ha trascendido que Giovanni López fue detenido y agredido por no portar cubrebocas.

"Las poblaciones tradicionalmente discriminadas tienen mayor probabilidad de enfrentar detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza, especialmente las personas jóvenes y en situación de pobreza. Estas prácticas se basan en prejuicios y estereotipos como que ciertas personas 'se ven sospechosas', 'se encuentran bajo el efecto de alguna sustancia' o 'se ve que andan en algo'", indicó la institución.

Agregó que el uso excesivo de la fuerza por causas discriminatorias no se justifica por ningún motivo, y emitió una serie de recomendaciones a los tres órdenes de gobierno para evitar más casos como el de Giovanni López.

Entre otras cosas el Conapred pidió difundir entre el personal policiaco (operativos y mandos) los lineamientos o criterios sobre detenciones y uso de la fuerza que estén alineados con estándares de derechos humanos, y capacitarlos también en dichos criterios para que los puedan aplicar adecuadamente.

También diseñar protocolos específicos para prevenir el perfilamiento racial, por apariencia física y edad; difundir en las redes sociales y otros medios de comunicación institucionales los lineamientos o criterios sobre detenciones y uso de la fuerza; difundir el derecho de las personas a no ser discriminadas al interactuar con personal policiaco, y garantizar los derechos de las víctimas a una investigación pronta y eficaz, a conocer la verdad de lo ocurrido y a ser reparadas por el Estado de manera íntegra.