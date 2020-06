¿Qué se sabe del caso de Giovanni López, joven asesinado en Jalisco?

Un video se hizo viral en redes sociales. Fue grabado por familiares de Giovanni López y se observa en las imágenes a un grupo de policías de Ixtlahuacán de los Membrillos que forcejean con el joven para subirlo a una patrulla. Durante casi un mes, el caso pasó inadvertido, hasta que su historia se viralizó en internet y en el contexto del movimiento #BlackLivesMatter en Estados Unidos contra el racismo y la brutalidad policiaca.

"No lo pueden subir [a la patrulla] porque no está haciendo nada. ¿Porque no trae el cubrebocas?", se escucha decir a una mujer, quien le reclama a un policía por golpear al joven, "si no estaba haciendo nada". Al día siguiente la familia acudió a buscar a Giovanni a los separos de la policía de Ixtlahuacán de los Membrillos, donde les dijeron que estaba en el Hospital Civil de Guadalajara. Más tarde les informaron que había muerto.

Familiares indicaron que el acta de defunción señalaba que falleció por un golpe en la cabeza y, cuando acudieron al Servicio Médico Forense, vieron que el cuerpo tenía un balazo en una pierna. La Fiscalía estatal informó que ya investiga la muerte de Giovanni López, quien, según dijo, habría sido detenido por policías municipales por una "falta administrativa" y no porque no portaba cubrebocas. El hombre habría fallecido a causa de golpes propinados por los policías municipales y no de lesiones con arma de fuego, refirió la Fiscalía.

Las protestas

Este jueves una manifestación en Guadalajara, Jalisco, para exigir justicia por la muerte de Giovanni dejó 27 detenidos, tres patrullas quemadas y un video que se ha vuelto viral en poco tiempo. Se trata del instante en que un hombre embozado prende fuego por la espalda a un policía. Cerca de un centenar de jóvenes se había apostado frente a la policía para gritar que "a Giovani lo mató el Estado". Algunos uniformados bajaron de sus motos para intentar pasar y, en la confusión, un joven embozado y con lentes oscuros se acercó por detrás a un policía, le roció un líquido y le prendió fuego.

La protesta se tornó violenta cuando encapuchados hicieron pintadas en varios inmuebles, incendiaron dos patrullas y provocaron daños al edificio del gobierno estatal. Luego fueron dispersados por policías antimotines. El gobierno de Guadalajara reportó la noche de este jueves un total de 27 personas —25 hombres y dos mujeres— acusadas de vandalismo y agresión a los policías tras las protestas por la muerte de Giovanni.

El hecho alcanzó repercusión nacional luego de que el director de cine Guillermo del Toro condenara el caso a través de su cuenta de Twitter: "A más de un mes, no hay respuestas, no hay arrestos. No es abuso de autoridad. Es asesinato. El sinsentido —la locura absoluta— es que ocurra un asesinato a nombre de un asunto de salud pública", escribió.

"A una legítima manifestación y a un reclamo justo, lo invadieron intereses de otra naturaleza (...) Lo que vimos fue un acto de violencia que nunca habíamos visto en nuestra ciudad", acusó el gobernador del estado, Enrique Alfaro, en un video difundido la noche del jueves. Además, el mandatario señaló que hay intereses "muy precisos desde los sótanos de poder de la Ciudad de México", señalando inclusive al Presidente a "su gente y su partido" como quienes están detrás de los incidentes violentos.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este viernes que lamenta la muerte de Giovanni López. "Lamento los hechos porque estoy a favor de resolver problemas mediante el diálogo y sin el uso de la fuerza. Soy partidario de la no violencia y espero que se aclaren las cosas. Pienso que no debe de haber acciones autoritarias", dijo en conferencia de prensa desde Tabasco y aseguró que no tenía ningún interés en perjudicar a ningún gobernante, además de pedir a Alfaro que presente pruebas de sus dichos, si es que las tiene.

En la Ciudad de México, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró este jueves que en la Ciudad de México no se tolerará cualquier tipo de abuso policial o "comportamiento racista". Al ser cuestionada por un periodista sobre el abuso de fuerza pública contra los habitantes, la mandataria capitalina señaló que está en contra de cualquier forma de discriminación en la Ciudad de México y afirmó que los policías "saben muy bien que no se permite y no se tolera".

Por su parte la ONU Derechos Humanos condenó la muerte de Giovanni y urgió a las autoridades "a realizar una investigación independiente, imparcial y transparente".

Las detenciones

Al momento hay tres detenidos relacionados con la muerte de Giovanni López, uno es comisario municipal, otro policía y uno más es un mando medio, todos del municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, informó hoy viernes el fiscal de Jalisco, Octavio Solís.

En conferencia de prensa, señaló que se sigue trabajando en otras órdenes de aprehensión y que la investigación continúa para deslindar responsabilidades de otros servidores públicos del ayuntamiento.