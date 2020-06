'No hemos dejado de luchar', sostiene madre de víctima de Guardería ABC

Juana Luna Hernández vivió la experiencia más devastadora de su vida el 5 de junio del 2009, fecha en que perdió a su hijo Jonathan en el incendio de la Guardería ABC; desde entonces cada día de su vida ha buscado justicia para los 49 niños que fallecieron.

La líder del movimiento Manos Unidas Por Nuestros Niños explicó en entrevista para Notimex que el dolor en estos 11 años no ha desaparecido y que ese lamentable hecho marcó un antes y un después en la vida de los sonorenses.

“Tenemos 11 años peleando que se haga justicia. A cada presidente que ha visitado la entidad le hemos pedido que los hechos se esclarezcan y que se encierre a los responsables en la cárcel, donde tienen que estar pagando una condena por la muerte de los 49 niños”, comentó.

Aseveró que la lucha no ha sido fácil, pues algunas personas de la población la han criticado por continuar pidiendo justicia, sin embargo, aclaró, en general ha recibido siempre el apoyo de la ciudadanía.

“Agradezco a la ciudadanía porque nos ha ayudado. No hemos dejado de luchar, pareciera que así fue, pero no”, mencionó Juana Luna Hernández, quien detalló que, aunque muchos eventos que han organizado no han resultado mediáticos, a diario se realizan reuniones sobre temas relacionados a la seguridad social de los deudos o cuestiones legales del caso.

“No ha habido un día en que no estemos presentes con las autoridades. No se ve porque no podemos estar diciendo todas las visitas que hacemos, pero ahí estamos”, añadió la líder del movimiento, quien dijo que la emergencia sanitaria no ha detenido el trabajo que realiza Manos Unidas por Nuestros Niños.

“Ahorita por la contingencia hemos estado a través de medios electrónicos y llamadas, metiendo documentos y exigiendo justicia”.

Finalizó pidiendo a la ciudadanía elevar un globo color blanco o azul al cielo en memoria de los 49 infantes que fallecieron en el siniestro e invitó a sumarse a la caravana de automóviles para conmemorar la fecha, la cual iniciará a las 18:00 horas (hora local) y partirá́ de la Plaza Niños Héroes de Hermosillo para culminar en la Guardería ABC.