Demanda Sheinbaum a Alfaro mostrar pruebas de acusaciones

Luego de que Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, aseguró que tiene pruebas de que los disturbios registrados este jueves en Guadalajara fueron provocados por los "sótanos del poder de la Ciudad de México", la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, respondió que es falso y si tiene las pruebas, que las muestre.

"Aquí estamos ocupados en lo que tenemos que estar ocupados. Tanto nosotros, como se refería al Gobierno federal, es absolutamente falso lo que plantea. Para nosotros la defensa de los derechos humanos siempre ha sido parte de la lucha de nuestra vida y más ahora que estamos en la jefatura de Gobierno. Cualquier abuso policial debe ser sancionado y no puede ser tolerado", dijo.

La mañana de este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador también le pidió las pruebas a Alfaro pues aseguró que "el que acusa tiene que probarlo para actuar de manera responsable".

El titular del Ejecutivo reconoció que tiene diferencias políticas con el gobernador de Jalisco, pero aclaró que no tiene interés en pelearse con él, y rechazó las acusaciones en su contra.

"No tenemos interés en pelearnos con ningún gobernador. Tenemos interés en enfrentar los grandes y graves problemas nacionales, a eso me dedico, y no soy hipócrita, porque no soy conservador, no tiro la piedra y escondo la mano", declaró en su conferencia matutina.