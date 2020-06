Cerca de 30 manifestantes encapuchados iniciaron destrozos, lanzando bombas molotov y piedras, a su paso rumbo a la representación del estado de Jalisco en la colonia Polanco.

Minutos antes se reunieron a la altura del Ángel de la Independencia para iniciar una marcha hacia la embajada de Estados Unidos, como parte de las protestas por el asesinato de George Floyd, ocurrido en Minneapolis.

Sin embargo, cambiaron de ruta, por lo que ingresaron a la calle de Río Tiber. Los manifestantes comenzaron a concentrarse en la Glorieta de los Insurgentes y posteriormente se trasladaron a las inmediaciones del Paseo de la Reforma.

A la par, pero afuera de la representación del estado de Jalisco, ubicado en la colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, un grupo de manifestantes inició su arribo para manifestarse en contra del abuso policial y homicidio en Jalisco de Giovanni López, un joven de 30 años de edad, el pasado 4 de mayo.

Ante las manifestaciones que se realizan en la Ciudad de México en la representación de Jalisco, así como en las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que se garantizará el derecho a la no represión, pero llamó a la manifestación pacífica.

"Trabajó la Secretaría de Gobierno con la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Las acciones normalmente para evitar algún tema mayor en la ciudad y el comportamiento de la policía que se va a estar vigilando para que no haya represión y, como siempre, así como estamos en contra del abuso policial y de cualquier forma de represión, también creemos en la manifestación pacífica", dijo.

Destacó que la policía estará presente para atender cualquier cosa que se necesite y que no haya ninguna agresión a alguna persona que no pertenezca a estas movilizaciones.

En sus redes sociales, Sheinbaum Pardo indicó que la policía no está para "reprimir al pueblo sino para darle paz y seguridad. Por ello desaparecimos el cuerpo de granaderos. La lucha por la defensa de los derechos humanos no para. El abuso de autoridad no debe tolerarse".

En vivo: Continúan las protestas y actos vandálicos por parte de encapuchados en calles de #CDMX https://t.co/vIeNt0WD34 — Foro_TV (@Foro_TV) June 5, 2020