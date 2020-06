Espera AMLO que protestas por Giovanni López no escalen

El presidente Andrés Manuel López Obrador deseó que las manifestaciones por el asesinato de Giovanni López presuntamente por policías de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, no escalen como en Estados Unidos por el caso George Floyd.

"No lo deseamos y yo llamo a todo el pueblo, llamo a los ciudadanos, a los jóvenes, a los ofendidos, indignados, agraviados, a que se actúe por la vía pacífica. No a la violencia, la violencia no es el camino".

En su conferencia de prensa, en la 30 Zona Militar, en titular del Ejecutivo señaló que se pueden llamar a grandes manifestaciones, pero por la vía pacífica.

"Recuerdo, porque estoy aquí en mi estado, que el Éxodo por la Democracia, caminamos en 1991, desde Villahermosa a la Ciudad de México y la consigna, una de esas consignas del Éxodo por la Democracia era de tres en tres... ahora es al algo así, el que quiera manifestarse nada más sana distancia y de manera pacífica".

Recordó que en su lucha como opositor nunca se rompió un vidrio.

El Mandatario pidió no caer en provocaciones porque en todo movimiento siempre hay provocadores.

"Eso lo padecimos durante años y todavía lo seguimos padeciendo. Entonces, evitar la confrontación. No se puede enfrentar la violencia con la violencia, no se puede enfrentar el mal con el mal, no se puede apagar el fuego con el fuego, tiene que actuarse de manera pacífica siempre".