AMLO pide a Alfaro no retractarse tras acusarlo de estar involucrado en protestas por Giovanni López

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, no retractarse de las acusaciones que hizo anoche al culparlo de estar involucrado en las protestas que se realizaron en Guadalajara por la muerte de Giovanni López, y señaló que el mandatario estatal debió haber cuidado sus palabras.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal aseguró que "no se va a bajar" a un pleito partidista porque no le corresponde, por lo que pidió al gobernador Alfaro actuar de manera responsable.

"No tengo que ver nada con eso, pero que no se retracte. Ayer dijo que era yo, o sea, que me pedía a mí, me pareció también un exceso, claro que nada que ver absolutamente. No debió mencionarme, debió señalar, si tiene las pruebas, a los dirigentes de Morena, porque dice 'el presidente de la República', ¿por qué me pide a mí que yo intervenga con mi partido? Si yo actúo de forma responsable, no soy dirigente de partido, no soy jefe de grupo, de pandilla, soy el representante del Estado mexicano, o sea, sé muy bien cuál es mi papel.

"No me voy a bajar, a descender a un pleito partidista, una querella partidista, eso no me corresponde. Él debió cuidar sus palabras, porque es autoridad, no tenia porque señalarme, inmiscuirme. Debemos de evitar la politiquería hay que actuar todos de manera responsable".

El mandatario detalló que la decisión del gobernador Alfaro de tomar el control de la policía municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, donde Giovanni López fue detenido por elementos de esta corporación, no fue un tema que se haya tocado en la reunión del Gabinete de Seguridad, pero señaló que es algo que corresponde a las autoridades de esa entidad.

"No tengo información, no se trató el día de hoy, posiblemente mañana en la reunión de seguridad, pero no vamos a nosotros a intervenir, es un asunto que corresponde al estado de Jalisco y somos respetuosos de la soberanía de los estados, tiene que ver con las autoridades locales", agregó.

Si tiene Alfaro pruebas, que las muestre: AMLO

El presidente López Obrador afirmó que el si el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, tiene pruebas de que los disturbios de ayer en Guadalajara fueron provocados por los "sótanos del poder de la Ciudad de México", que las de a conocer.

"El que acusa tiene que probarlo para actuar de manera responsable", dijo en su conferencia de prensa mañanera en la 30 Zona Militar de este municipio.

El titular del Ejecutivo reconoció que tiene diferencias políticas con el gobernador de Jalisco, pero aclaró que no tiene interés en pelearse con él, y rechazó las acusaciones en su contra.