VIDEOS: Así fueron las protestas en Jalisco por la muerte de Giovanni López

Después de que la muerte de George Floyd, a manos de policías estadounidenses, sacudiera al mundo, México se vio envuelto en un caso similar tras darse a conocer el fallecimiento de Giovanni López.

A una semana del asesinato de Floyd, en redes sociales comenzó a circular un video que muestra la detención de López el pasado 4 de mayo, por parte de policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos en Jalisco, presuntamente por no portar cubrebocas.

He was murdered by the police in Jalisco for not wearing a mask. #JusticiaParaGiovanni pic.twitter.com/9qgzaJjHZG — (@vminhands) June 5, 2020

De acuerdo a informes oficiales, se le notificó a la familia de López que éste había fallecido supuestamente por un golpe en la cabeza, tal como lo indicaba un acta de defunción que más tarde fue difundida en redes sociales.

Además familiares del occiso señalaron que al acudir al Servicio Médico Forense, se percataron que el cuerpo del hombre de 30 años presentaba un disparo en una de sus piernas.

Pese a hacerse público el caso casi un mes después, estos detalles fueron suficientes para desatar indignación entre el público que no tardo en pronunciarse con protestas a través de redes sociales y manifestaciones en Jalisco.

Durante el día de ayer se presentaron protestas violentas que generaron diversos daños en el primer cuadro de la ciudad de Guadalajara, además de resultar herido un policía que fue quemado por protestantes.

Por medio de redes sociales se han compartido algunos de estos hechos a través de videos y fotografías.

They cooking Carnitas in Jalisco pic.twitter.com/kTNyhPQSam — daniel (@AstroNopal) June 5, 2020

I’m curious to see what these older hispanics have to say about Jalisco’s riot since they had so much to say about what was going on in the U.S. pic.twitter.com/cdQhA2auvI — E (@ErikPrivacy) June 5, 2020

today in Jalisco, the cops used sticks and rocks against protestors who were marching for justice for Giovannipic.twitter.com/MxiwlOawGY — (@happilyvol6) June 5, 2020

They call us wrong in USA for looting but in MEXICO this is what they doing to their cops.



Jalisco pic.twitter.com/DERh2WOHwx — Hona Costello LTD | The Drake of Chicago (@HonaCostello) June 5, 2020

People in Jalisco (Mexico) protesting to get Giovanni justice, he was a 30 year old man who was detained. cops beat him until death because he wasn’t wearing a face mask#JusticiaParaGiovanni#JusticeForGiovanni pic.twitter.com/LCmne7P2rG — ara (@jinicito) June 5, 2020

you can hear officers saying we’re going to kill them before going out to meet jalisco protesters

pic.twitter.com/b6K6mHcKuF — (@hoyaagu) June 5, 2020