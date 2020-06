Durante su conferencia matutina de este viernes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que no tiene ningún propósito de afectar a las autoridades locales, esto tras las protestas en Jalisco y el mensaje difundido ayer por el gobernador Enrique Alfaro, en el marco de la muerte del joven Giovanni López.

"Yo tengo diferencias con el gobernador de Jalisco, diferencias políticas, ideológicas, pero actúo con responsabilidad y no me inmiscuyo, no participo en cuestiones partidistas, no soy jefe de grupo, jefe de partido. Represento al Estado Mexicano", dijo López Obrador.

"No tengo ningún propósito de afectar a autoridades locales", replicó el mandatario federal tras el mensaje de Alfaro, quien denunció "intereses construidos desde la Ciudad de México".

El titular del Ejecutivo federal agregó que lamenta los hechos, "porque estoy a favor de resolver problemas mediante el diálogo y sin el uso de la fuerza".

"Soy partidario de la no violencia y espero que se aclaren las cosas", aseguró, garantizando que su gobierno no va a "utilizar la fuerza" contra la población.

Finalmente, dijo que su gobierno se hará un lado sobre la situación en Jalisco para "no caer en ese juego", pues en su administración no hay "interés en pelearnos con ningún gobernador".