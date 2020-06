Médicos del ISSSTE Torreón dan positivo a COVID-19

Un total de 10 trabajadores del ISSSTE Torreón fueron enviados a cuarentena tras confirmarse dos casos de médicos infectados por COVID-19; el más reciente se corroboró apenas este lunes. Con ellos, suman cuatro los trabajadores de la institución que han dado positivo al virus desde el inicio de la contingencia.

El director de la institución médica, Alejandro Gómez Alvarado, informó que hasta el momento se tienen cinco pacientes hospitalizados por COVID-19, de los cuales uno se encuentra intubado y su estado de salud se reporta como grave. De los cuatro restantes, tres se encuentran con requerimiento de oxígeno, pero estables.

Se trata, dijo, de personas mayores de 50 años de edad. No se han registrado pacientes menores de edad infectados por el virus en esta institución de salud.

Asimismo, el titular del ISSSTE comentó que actualmente se tiene el registro de tres muertes por COVID-19, la más reciente registrada la semana pasada, correspondiente a la agente de Tránsito y Vialidad de Torreón, cuyo deceso fue confirmado este fin de semana.

Gómez Alvarado agregó que este domingo se registró la muerte de un paciente sospechoso por COVID, sin embargo, aún no se tienen los resultados de la prueba que se le realizó post mortem.

"Tuvimos otra defunción, se hizo el estudio post mortem para ver si era o no, el resultado no lo tenemos; (el paciente) llegó en muy malas condiciones, no estuvo ni cuatro horas, está como sospechoso, se le tomó la prueba el domingo", comentó.

Sobre los médicos infectados por el virus, informó que el primero de ellos se registró el fin de semana antepasado, por lo que ya estaría por cumplir los 14 días de aislamiento. Será hasta que cumpla el mes de haber sido diagnosticado que se le realice otra prueba para descartar la presencia del SARS-COV-2, causante del COVID-19, y hasta entonces podrá reintegrarse a sus labores.

De acuerdo con el director, ambos médicos se encuentran estables y cumpliendo su cuarentena en casa.

Explicó que ninguno de ellos labora en el área COVID del ISSSTE Torreón, solo uno se encuentra en el triaje respiratorio, con el cual cuenta la institución, donde se determina si un paciente pudiera ser o no sospechoso por el virus. Dijo desconocer dónde se pudo haber infectado dado que trabaja en otra institución también.

"No sabemos si el contagio fue aquí o en otro sitio, trabaja en otras dependencia", recalcó el director del ISSSTE Torreón.

Con estos casos confirmados, suman 4 los trabajadores que han dado positivo en esta contingencia. Los primeros dos son un asistente médico y una enfermera.

Fue a mediados del mes de abril cuando se enviaron a cuarentena a 40 empleados del ISSSTE Torreón tras haber tenido contacto con un paciente que dio positivo a COVID-19.

A detalle

El ISSSTE Torreón informó: * Dos médicos que trabajan fuera del área COVID dieron positivo al virus. * Se han registrado tres fallecimientos por el virus en este nosocomio. * Fueron 10 trabajadores a quienes enviaron a casa tras la confirmación de los contagios. * A mediados de abril, fueron 40 empleados que se enviaron a aislamiento.