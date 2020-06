Ante COVID mudan su arte a la web

Los integrantes de Unicirclo Laguna ya habían planeado presentaciones durante marzo y abril en diferentes plataformas y recintos de La Laguna, asimismo, en su agenda, estaban fechas marcadas para ofrecer show privados. La actividad encaminaba sus días y estaban listos para cubrir cada uno de sus compromisos, pero, un día, todo se les vino a bajo, la pandemia por el COVID-19 les dio un zarpazo a su rutina y todo se canceló.

Ahora debían adaptarse a una realidad y buscar la manera de seguir activos para poder mantenerse, pues cabe destacar que está compañía se dedica al 100 por ciento a la creación artística. Es decir, no tienen otra actividad que sostenga su economía. En este nuevo escenario los semáforos ya no eran una opción ante el riesgo de poder contagiarse. Pero fuera de desanimarse Christian Tinoco Cinthia Buitrón y Emilio, la familia que le inyecta vida a Unicirclo Laguna, se puso las pilas e identificó en la web una oportunidad para seguir mostrando su arte en proyectos que les dejara alguna retribución.

Por su parte Cinthia recuerda que la última presentación física la realizó el 8 de marzo, cuando fue parte de un evento en donde se realizaron actividades en torno al día de la mujer en Gómez Palacio. Luego al paso de los días, La Flaca, como comúnmente es conocida, comenzó a recibir invitaciones para que se uniera a festivales virtuales que se realizaban por medio de la plataforma Zoom. "Hasta ahorita tengo cuatro presentaciones que he realizado, la primera fue en California, pero es internacional porque participaron muchos malabaristas de distintas partes del mundo se llamó Festival Virtual Experience".

Relató que en estas nuevas experiencias, la actividad circense permanece en una transmisión durante todo el día, en donde aparte de que se puede disfrutar de este arte desde la comodidad del hogar, también se ofrece otro tipo de contenidos, como entrevistas con los mejores malabaristas del mundo, conferencias y pláticas, que igual, se llevan a cabo en línea.

"Fue mi primera experiencia virtualmente. La primer cosa que tuve que enfrentar fue adaptarme a mi espacio porque fue una transmisión de mi acto totalmente en vivo, de estar acostumbrada a estar en escenarios más grandes a estar aquí (en casa). Y en segunda, es que nosotros como artistas fue aprender a usar esta aplicación (Zoom) que es algo nuevo para nosotros y fue una experiencia muy bonita", contó.

Después, dijo, fue participe de otros tres festivales similares llevados a cabo bajo el mismo concepto, en donde en algunos recibió una paga y en otros una especie de intercambio. En ese tenor y ante la oportunidad que representa el internet, recordó que en el 2016, por una negación para obtener su visa no pudo estar presente en uno de los festivales más importantes de malabarismo realizado en Estados Unidos. Lo que sí logró fue mandar un video que le dio la oportunidad de mostrar sus habilidades malabarísticas ante los ojos de los más estrictos jueces de este arte de circo.

"Así pienso que estoy traspasando esa frontera y que puedo llevar mi espectáculo y mi arte a otra comunidad. He sido muy bien recibida y me han dado comentarios maravillosos". Para ella, ahora el espacio virtual será uno que tendrá que seguirse aprovechando, esto, aun cuando por fin la sociedad se libre la pandemia. "Me ha gustado esta nueva experiencia porque a pesar de estar aislados te obliga a buscar otras formas de cómo seguir haciendo arte para poder llegar a las personas y seguirlas motivando e impulsando a hacer cosas positivas. Me ha gustado porque puedo llegar a cualquier parte del mundo por medio de una aplicación".

En la experiencia de Tinoco, dice, él ha invertido su tiempo para tratar de innovar con contenidos digitales que puedan ser aprovechados por los que deben seguir en casa. Fue en esa exploración que se topó con una convocatoria lanzada por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) que invitaba a los creadores a generar contenido para redes sociales en un programa llamada Contigo en la Distancia. Su propuesta Circasa, que era conformada por 10 videos de 15 segundos dirigidos al Instagram en donde se explicaba una manera sencilla y divertida de realizar actos simples de circo con objetos que se encuentran en el hogar, resultó la ganadora de esa convocatoria por lo que recibió un apoyo económico.

Por otro lado, compartió que "también estoy realizando una nueva modalidad que son las batallas de malabares. Esto es algo nuevo a lo que le estoy apostando. Yo como persona del circo estoy acostumbrado a vivir en familia, siempre he estado rodeado de muchas personas, de muchos amigos y en estos momentos necesito de ellos. Entonces para estar cerca empezamos a utilizar la aplicación Zoom y comencé a hacer este formado de batallas en línea, en el cual reúno a gente de todo México y hacemos un top ocho y se enfrenten uno contra uno y va pasando el mejor a la siguiente ronda".

Sobre ello, dijo Tinoco, la respuesta del público ha sido muy positiva, por lo que reflexiona que esta nuevas maneras de vivir el arte llegaron para quedarse. "Ahorita, como todos sabemos, el ámbito artístico es de los más afectados; yo creo que los últimos que vamos a regresar a trabajar somos nosotros, pero le estamos apostando a lo virtual a buscar convocatorias en línea, festivales. Pienso que los que aprendamos a utilizar estas aplicaciones, vamos a tener una ventaja en el futuro sobre cómo desarrollar nuestros procesos creativos y escénicos a través de lo digital". Por ello dice, Emilio, el más pequeño del hogar, también ya empieza a involucrarse y ya fue parte de un espectáculo en línea que ofrecieron el día del niño.