Suprema Corte avala incrementar sanciones a quien agreda a policías

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló el incremento a las sanciones contra quienes agredan a los policías de la Ciudad de México durante el cumplimiento de su deber.

Durante la sesión de este jueves el Pleno de la Corte inició la discusión sobre diversas reformas al Código Penal de la CDMX y la Ley de Cultura Cívica mismas que fueron impugnadas por la Comisión de Derechos Humanos capitalina.

En el primer punto analizado los ministros avalaron por unanimidad el agravante a las sanciones contra quien agreda a un policía o trabajador administrativo de las instituciones de seguridad y procuración de justicia de la CDMX. "La seguridad pública es una función del Estado para salvaguardar la vida, la libertad, la integridad y el patrimonio de las personas así como contribuir a la generación del orden público y la paz social.

"Es razonable que se haya impuesto una sanción mayor para el caso de que la víctima de homicidio o lesiones sea miembro de alguna institución de seguridad ciudadana en ejercicio o con motivo de sus funciones", señaló la ministra ponente, Yasmin Esquivel Mossa.

El siguiente punto a analizar fueron las sanciones contra los empleados bancarios que colaboren al robo a cuentahabientes a quienes se les aplicarían las mismas penas que reciben las personas que ejecutan materialmente el asalto. La ministra Esquivel propuso la validez de esta reforma y aunque seis ministros se opusieron, no fue suficiente para declarar la invalidez, por lo que permanecerá vigente. La Corte no concluyó la discusión de la acción de inconstitucionalidad, por lo que la próxima semana los ministros abordarán las penas que se prevén contra servidores públicos o ex integrantes de alguna corporación de seguridad que cometan extorsión.