Tormenta tropical 'Cristóbal' deja un muerto en Chiapas

David León Romero, coordinador Nacional de Protección Civil, informó que por motivos del reblandecimiento de la tierra por la tormenta tropical "Cristóbal", un árbol cayó sobre un motociclista que iba pasando sobre la carretera federal San Cristóbal-Teopisca, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

"En el municipio de San Cristóbal, se reporta una muerte indirecta, un motocicleta que venía sobre la autopista y que justamente cuando va transitando, cae un árbol sobre su motocicleta y pierde en ese momento la vida".

En conferencia de prensa que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de Protección Civil indicó por el fenómeno natural se reportan deslizamientos de laderas en 15 municipios de dos estados, y señaló que hay viviendas afectadas en 12 municipios en cuatro estados del sureste.

David León Romero también reportó que hay 18 municipios afectados por esta tormenta en sus vías de comunicación en cinco estados y que han ocasionado cierres parciales, además que han sido evacuadas personas en nueve municipios de cinco entidades.

También detalló que hay cinco cauces desbordados en cinco municipios que se localizan en Campeche, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.

El titular de Protección Civil pidió a la población extremar precauciones ante el viento la lluvia y el oleaje, así como el incremento en los niveles de los ríos por los escurrimientos que pudiera haber por "Cristóbal".

"La recomendación más importante para todos antes de la tormenta es resguardarse ya sea con un familiar o en uno de los albergues temporales que se han dispuesto durante la tormenta; no transitar, no cruzar el cauce del río, no confiarnos, no cruzar una zona inundada y después de la tormenta volver con mucho cuidado a casa", agregó.