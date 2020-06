Hombre en Jalisco muere tras ser detenido presuntamente por no portar cubrebocas

En un video difundido en internet se aprecia cómo un grupo de policías detienen a un hombre, quien forcejea con los elementos de la Comisaría de Seguridad de Ixtlahuacán de los Membrillos.

"Irá nada más porque no trae el cubrebocas", se escucha a una mujer.

#JusticiaParaGiovanni PLEASE SHARE THE VIDEO, SAY HIS NAME: Giovanni López

He was killed by the police for not wearing a mask in Jalisco, México, the mayor offered the family 200,000 pesos (9175 dollars) so the family wouldnt share the videopic.twitter.com/iU5ERb1al3