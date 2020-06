NUESTRO RECOMENDADO PARA ESCUCHAR

El dúo estadounidense de folk-rock The Indigo Girls, conformado por Amy Ray y Emily Saliers fue el encargado de cerrar el serial de presentaciones en vivo desde aislamiento In my room, que presentó en redes sociales una revista de música y cultura popular.

Rolling Stone estrenó a través de Instagram Live la saga de recitales de algunas figuras de la música como John Fogerty, Brian Wilson y Sting, en esta ocasión, las originarias de Atlanta concluyeron con la saga y tocaron tres temas de su nuevo álbum Look Long estrenado el 22 de mayo. Ambas sentadas en los extremos de un sofá, las cantautoras abrieron con Country Radio, canción que narra la historia de un chico gay en un pueblo pequeño, el dúo ganador del premio Grammy siguió con S-t Kickin con la ayuda de una guitarra eléctrica y concluyeron con Howl At The Moon, tema en el que Ray tomó la mandolina y Saliers tocó el banjo eléctrico. En tanto, Look Long, grabado en los estudios Rounder Records, sello que pertenece al músico Peter Gabriel, marca el décimo sexto álbum de estudio de The Indigo Girls, el cual “nació de la necesidad de cantar canciones y reforzarse mutuamente”. De acuerdo con uDiscovermusic en un comunicado Saliers explica: “La gente puede sentirse perdida en estos tiempos. Lamentémos nuestras limitaciones, pero también veamos más allá de lo que está justo frente a nosotros, veamos a largo plazo las cosas y esforcémonos por mejorar “. Las fechas para la gira promocional de Look Long se pospusieron en medio de la pandemia de COVID-19; sin embargo, las cantantes han estado ocupadas durante el encierro, compartiendo conciertos semanales en vivo y sesiones de preguntas y respuestas en apoyo a una variedad de organizaciones como el banco de alimentos Feeding The Valley, que abastece a 18 condados en ciudades de Estados Unidos. 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste