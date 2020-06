México, lugar 18 en decesos por COVID-19: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, encabezó este jueves su habitual conferencia matutina con medios de comunicación; esta ocasión, desde Palenque, Chiapas.

Al inicio de su mensaje, el mandatario destacó que las reuniones diarias de seguridad son muestra de que el presidente y los secretarios, y no "representantes", están a cargo de la materia, enfatizando en que no es una cuestión de rutina, sino parte del esfuerzo para resolver el problema y traer la paz a México.

En este rubro y en línea con el Ejecutivo federal, el gobernador chiapaneco, Rutilio Escandón, afirmó que la incidencia de delitos de alto impacto en la entidad ha disminuido en 42 por ciento.

A esto, el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, agregó que Chiapas ocupa el lugar 21 en cuanto a homicidios dolosos en todo el país.

Fuera del tema de seguridad y respecto al COVID-19, López Obrador se refirió al número de decesos diarios por el virus en México, que ayer tuvo un incremento de mil 92 con respecto al día anterior.

El mandatario aclaró que la cifra se debió a un ajuste, pero no significa que en un día se hayan registrado más de mil defunciones por el COVID-19 en el país.

Según el presidente, el número fue por muertes que no se habían registrado o no se habían dictaminado, y reiteró que solo fue un proceso de actualización.

Por tanto, llamó a "no alarmarse", aunque enfatizó que aún es necesario seguir con las recomendaciones sanitarias y salir de casa solo para lo indispensable.

"Que no haya psicosis, que no haya temor. Que no hagamos caso al amarillismo", pidió el mandatario, asegurando que es "falso" que México esté en el tercer lugar de letalidad en el mundo, como afirmó que se publicó hoy en algunos medios nacionales.

López Obrador dijo sobre este punto que el país se encuentra en el lugar 18 entre los 30 países con mayor número de defunciones por COVID-19.