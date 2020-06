En Megalópolis operará un semáforo

Los estados que conforman la Megalópolis contarán con un semáforo epidemiológico para atender, dar seguimiento y definir acciones en la reactivación por la pandemia del coronavirus que se vive en el país. Sin embargo, los gobiernos de Querétaro y Tlaxcala decidieron no sumarse a esta medida y ellos aplicarán sus propias acciones.

Las entidades que sumarán esfuerzos son la capital de la República, Estado de México, Morelos, Puebla e Hidalgo, informó la mandataria capitalina, Claudia Sheinbaum. Explicó que la determinación "se planteó [en la reunión de la Confederación Nacional de Gobernadores] por parte del gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, que hubiera una coordinación de los estados de la zona centro, para que tuviéramos el mismo semáforo".

Mencionó que se está platicando con los distintos mandatarios para que haya una sola comunicación y una única orientación a la ciudadanía en esta situación de crisis.

Este miércoles, el gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez, dio a conocer que no formará parte de esta propuesta, debido a que cada entidad se encuentra en momentos diferentes de la pandemia por el coronavirus y tienen capacidades hospitalarias, así como plantas productivas distintas.

En tanto el titular del Ejecutivo de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, explicó que no aceptó unirse al semáforo sanitario de la Megalópolis y manifestó que su gobierno seguirá actuando con vocación federalista, atendiendo la realidad del estado durante la evolución de la contingencia sanitaria y expresó su confianza en que se alcanzarán los acuerdos pertinentes entre las entidades y la Federación.

La jefa de Gobierno capitalina comentó que la Secretaría de Salud federal entregará, por escrito, a las entidades federativas los indicadores que se utilizan para la construcción del semáforo COVID-19. Además, semanalmente la dependencia enviará a las entidades los valores tomados en cuenta en estos indicadores por cada estado, los que le formularán los comentarios y observaciones correspondientes.

Una vez que se haya alcanzado el consenso entre la Federación y los estados, se procederá a hacer público el semáforo COVID-19; luego, la primera emitirá una disposición de carácter general con los criterios que deben aplicar los estados para la mitigación de la pandemia. "El martes por la tarde la Secretaría de Salud envía su valoración, de acuerdo con los indicadores que se establecieron, de en qué semáforo debe estar cada una de las entidades. Si no está de acuerdo el estado por alguna razón o el Gobierno de la Ciudad, se entabla una comunicación y el jueves por la noche se da a conocer por la Federación", explicó.

