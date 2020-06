Bicis y accesorios se encarecen 30 % en CDMX

Accesorios para bicicletas como llantas, pedales y candados subieron de precio más de 30% en algunos locales de la Plaza de San Pablo, en la alcaldía Cuauhtémoc, por la emergencia sanitaria; sin embargo, las ventas no se han detenido tras el regreso a la nueva normalidad. El pasado 1 de junio, como parte del plan gradual hacia la nueva normalidad del Gobierno capitalino, cientos de comercios de venta y reparación de bicicletas levantaron sus cortinas, 57 de estos locales se encuentran entre la estación del Metro Pino Suárez y el Mercado La Merced, los cuales han tomado las medidas pertinentes para que los capitalinos salgan a pedalear.

Entre cuadros, pedales y llantas, Patricia Morales, empleada de la empresa Benotto, relató que tras la apertura de los locales hubo constante movimiento de clientes de diferentes partes de la capital del país y de otros estados, que acudieron a comprar accesorios y herramienta, así como bicicletas para niños y adultos. "Inmediatamente después de la apertura los clientes volvieron y siguen llegando, pero con la sorpresa de que algunas piezas y accesorios subieron de precio; por ejemplo, una llanta de 200 pesos ahora vale 40 pesos más, o las bicicletas aumentaron mil pesos", dijo.

En un recorrido realizado por los diversos locales se observó que en la calle Plaza San Pablo había una multitud de personas realizando filas para comprar refacciones o acceder a los comercios para cotizar productos. En los diversos comercios había filtros para tomar la temperatura, así como para aplicar gel antibacterial a los asistentes. "La mayoría de los clientes no usan cubrebocas, pero a quienes no lo portan no podemos negarles el servicio. Tampoco hemos tenido horarios escalonados, estamos abriendo de nueve de la mañana a siete de la noche; esperamos que los fines de semana tengamos más clientes", añadió la empleada de la empresa de bicicletas.

Patricia, acompañada por sus compañeros, reconoció que en estos días ha tenido temor de contagiarse del coronavirus; sin embargo, llevar el sustento a su hogar y despejar su mente tras dos meses de estar en confinamiento ha sido motivo para acudir a trabajar.

Aclaró que los más de 57 locales de bicicletas ubicados en la alcaldía Cuauhtémoc han tenido apoyo interinstitucional, pero reconoció que para algunos la situación económica es difícil, por lo que esperan recuperarse en el Buen Fin, Navidad e incluso en Reyes Magos. En tanto, Alejandro, ciclista de 45 años, comentó que tuvo que pedir por internet refacciones, pero no eran las adecuadas para reparar las bicis en su taller, por lo que acudió a esta plaza y en menos de cinco minutos las consiguió.

Por otro lado, muchos trabajadores se encontraban preocupados por perder su empleo y aunque algunos sólo tuvieron una reducción en el sueldo, ahora buscarán atraer a los clientes con promociones.