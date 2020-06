Reportera es atacada con pirotecnia durante protestas en EUA

Jo Ling Kent, de la NBC News, se encontraba transmitiendo desde la ciudad de Seattle, en Washington, EUA, cuando fue atacada por un proyectil que impactó en su brazo.

En el clip que ha sido difundido a través de redes sociales, se aprecia a los compañeros de la mujer socorrerla mientras corren intentando huir de los ataques de los manifestantes, mientras se escuchan disparos y detonaciones.

Por medio de su cuenta en Twitter, Jo Ling comentó respecto a la situación que tanto ella como sus compañeros se encuentran bien, ya que por fortuna la detonación únicamente daño la manga de su chaqueta.

Hey everyone. Thankfully, our whole team is ok and safe. I’m totally fine - my jacket sleeve got singed and that’s it.



So sorry for the curse words.. and thank you for the sweet texts, calls and tweets https://t.co/WQdtxU4FIz