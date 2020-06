Crean movimiento 'White Lives Matter' y Kpopers lo derriban

Blackout Tuesday fue como se adoptó al día en el que la mayoría del contenido en las redes sociales del mundo se pintaron de negro, creando una protesta virtual para difundir información relevante del movimiento.

Algunos internautas que no estaban de acuerdo, crearon su propio movimiento llamado 'White Lives Matter' en el que argumentaban que a las personas de piel blanca también las mataban, llegando a generar comentarios racistas.

Al difundirse en redes, la comunidad de fans del Kpop se unieron para opacar el racismo en redes y derribar el hashtag con contenido de sus estrellas coreanas favoritas.

A través de Twitter, un usuario publicó el resultado de Instagram, el cual pasó de ser blanco a ser un largo collage de artistas coreanos.

Rápidamente miles de usuarios aplaudieron su manera de apoyar y compartieron contenido y páginas similares para pedirles que de igual manera las derribaran.

The K-pop stans have done it again!! pic.twitter.com/qqxid0ImTy