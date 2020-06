Activan plan para evitar robos a embarcaciones que trabajan con Pemex

El almirante José Rafael Ojeda Durán, titular de Marina (Semar), informó que, ante el robo a embarcaciones en las costas de Campeche, la dependencia y empresas armadoras que trabajan con Petróleos Mexicanos (Pemex), acordaron un plan de vigilancia para que las embarcaciones no sean víctimas de robos.

En conferencia de prensa, el secretario detalló que estas embarcaciones que trabajan con Pemex, pero sin contrato, no pueden costear los pagos por quedarse en el muelle, por lo que se acordó un área de fondeo donde puedan permanecer, y la cual es vigilada día y noche por elementos de la Semar.

"Embarcaciones que no tenían contrato con Pemex, para no quedarse en los muelles -porque el quedarse en el muelle significa tener que pagar- salían a fondearse donde ellos consideraban, salían con tripulación menos de la especificada, muchas veces ni a las capitanías de puerto ni les decían y se iban, se fondeaba. Nosotros como autoridad no sabíamos que estaban, ahí la delincuencia si sabía, ¿cómo? Intuimos que había algo ahí, llegaban las embarcaciones menores los asaltaban les quitaban sus celulares y cierto tipo de cosas y a veces ellos daban la alarma y a veces no.

"Hemos tenido varias reuniones con los armadores, con los capitanes y llegamos a una solución en donde pusimos ya áreas de fondeo, tanto aquí cerca de Campeche, como cerca de Dos Bocas, y de Ciudad del Carmen porque entendemos que, si no tienen ellos un contrato con Pemex, pues no tienen cómo pagar la armadora los muelles, la estadía del barco ahí en el muelle. Entendemos esa situación le pusimos como solución áreas de fondeo".

El secretario de Marina detalló que, en las áreas de fondeo, estas embarcaciones son acompañadas por personal naval día y noche para evitar robos.

"Hoy en día antes de salir nos dicen y para evitar los robos ya nos pusimos de acuerdo".

Indicó que se han detenido a dos embarcaciones por trasiego de combustibles que ya fueron procesados e informó que se realizan operativos para detectar embarcaciones menores que tienen irregularidades.

"Se han decomisado varias embarcaciones menores que no traen nombre, no tienen de quiénes son, ni nada por el estilo, por ahí que tiene su registro, su permiso, pero lo tiene repetido dos, tres veces. Es una serie de datos o de cuestiones que los mismos pescadores muchas veces no lo hacen, a lo mejor por ignorancia a lo mejor porque no tienen los recursos".

Detalló que se han inspeccionado alrededor de 40-50 de estas embarcaciones, las cuales son retenidas y a sus dueños se les da entre 48 y 72 horas para regularizar su situación.

"Para que vayan a las capitanías de puerto y regularicen su situación. La gran mayoría lo ha hecho, otros todavía no lo hacen y aun así le damos plazo. Entendemos bien la situación, pero también queremos que entiendan ellos que están fuera de la ley por eso es que les estamos reteniendo las embarcaciones eso es lo que estamos haciendo", señaló.