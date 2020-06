Enfermero libra COVID-19; queda con daño pulmonar y no lo atienden por miedo

Bernabé Flores Franco, enfermero que libró la batalla contra el COVID-19 luego de estar internado 20 días en el hospital Herrejón acusa que no lo quieren atender en el hospital de alta especialidad del ISSSTE de Tultitlán por daño pulmonar a causa del coronavirus que padeció.

El enfermero, de 37 años, es parte del grupo de 35 médicos y enfermeras que resultaron positivos en el Hospital Salvador González Herrejón, del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), en donde también fallecieron el médico Ricardo Ríos y el enfermero Heriberto, de 33 años.

Fue en el mismo hospital donde trabajaba y atendió enfermos con coronavirus donde Bernabé permaneció internado del 6 al 26 de abril pasado; en este lapso, nueve días estuvo intubado y logró sobrevivir pensando en que sus tres pequeños hijos y su esposa lo esperaban.

La batalla no termina. No obstante, Berna quedó con lesiones por fibrosis quística en el pulmón izquierdo que, de acuerdo a una tomografía que le realizaron el 27 de mayo, le detectaron dos bullas o bolsas de aire de 12 centímetros por siete y de nueve por seis centímetros, que corren el riesgo de reventarse.

"Pese a que está en riesgo mi vida, en el hospital de alta especialidad de ISSSTE en Tultitlán no me quieren atender que porque no hay neumólogos y dicen que los médicos especialistas están de incapacidad o están saturados atendiendo a enfermos COVID", relató en entrevista.

"Piensan que porque tuve el virus puedo contagiarlos y me envían a valoración a la zona COVID-19 con riesgo de reinfectarme. El jueves 28 me mandaron a la clínica de Ceylán por la hoja de referencia, el viernes 29 acudí nuevamente al hospital y me dicen que no hay neumólogo, que está de incapacidad; esperé a la especialista del turno vespertino y ella me hizo la hoja de referencia para cirugía de tórax.

"Nuevamente me enviaron a la unidad de medicina familiar de Tlalnepantla, el lunes 1 de junio, y regresé al hospital de Tultitlán y me dicen que no me pueden atender hasta que pase la emergencia, pero mi caso es parte de esta emergencia.

"Pese a que la neumóloga afirmó que estoy en riesgo, que se pueden reventar las bullas, por lo que no debía realizar esfuerzos intensos y que requiero ser sometido a cirugía de tórax, por la contingencia no dan citas", lamentó el enfermero.

Bernabé ha tenido que realizar trayectos en camión entre Tlalnepantla a Tultitlán, pues un auto de alquiler le cobra 700 pesos, y en el brincoteo de los camiones "sé que podría morir o si me da una crisis en casa quizá no pueda llegar al hospital", lamentó el enfermero que hoy se siente discriminado por haber padecido COVID-19 y sobrevivir.