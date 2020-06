Ni México ni nadie ha domado la pandemia del COVID-19: López-Gatell

"Doctor, ¿ya está domada la pandemia?", se le pregunta al subsecretario de Salud y vocero del gobierno federal para la actual pandemia de Covid-19, Hugo López-Gatell Ramírez. "Todavía no, en México ni en el mundo", responde. Con buenos reflejos políticos, de inmediato López-Gatell evita la contradicción con su jefe, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, y explica:

"Cuando hemos hablado, aquí parafraseo al Presidente cuando dice que estamos domando, nos referimos técnicamente al hecho de que la Jornada Nacional de Sana Distancia, que pertenece al mundo de las estrategias de mitigación comunitaria, logró, y esto lo podemos constatar, que se redujera la cantidad de casos por día, y que en lugar de que se presentara una importantísima demanda de servicios hospitalarios éstos se fueran difiriendo en el tiempo. A eso nos referimos con que se está domando la epidemia, que logramos administrar el riesgo", afirma el funcionario.

Los reflectores del Salón Tesorería de Palacio Nacional se apagan y López-Gatell se baja del escenario en el que todas las noches da a conocer el curso en México de la pandemia que ha cambiado la vida del mundo, y en una conversación con El Universal acepta que siente temor por la posibilidad de que la epidemia tenga un rebrote. "Debe quedar muy claro: lejos estamos todavía del final de la epidemia", advierte quien este mismo martes aseguró que "la epidemia está en su máximo nivel", y en ciudades como Guadalajara y Monterrey se extenderá hasta septiembre y finales de octubre, respectivamente. Las cifras de muertes y contagios, que tantas críticas, suspicacias y roces políticos han desatado, las ratifica y las defiende.

Asegura que nunca dijo que el país tendría un número de 6 mil u 8 mil defunciones, sino que siempre afirmó que los cálculos indican que las muertes podrían ir de las 6 mil hasta las 30 mil, siempre y cuando a un gobierno estatal no se le ocurra en este momento abrir bares o permitir la apertura de empresas que no sean prioritarias. Asegura que su cargo actual es "técnico-político" o "político-técnico", y dice que quien acuse que se han ajustado los tiempos sanitarios a los tiempos políticos tiene que probarlo y que él está dispuesto a "dar fe bajo juramento judicial de que en todo momento cuando las fuerzas políticas y los actores políticos han tratado de supeditar las opiniones técnicas de salud a tiempos, ritmos e intereses políticos el primero que ha salido en defensa de lo técnico, de lo científico, es el Presidente".

En este momento, dice, no tiene interés en buscar un cargo de elección popular y asegura que no milita ni nunca ha militado en un partido político y que en la pasada elección votó por Andrés Manuel López Obrador, por Morena y por Claudia Sheinbaum, y que en la elección en la que López Obrador compitió contra Enrique Peña Nieto no votó por nadie, pues asegura que perdió su credencial de elector.

Desestima las críticas que tres exsecretarios de Salud: Julio Frenk, Salomón Chertorivski y José Narro hacen a la estrategia del gobierno para enfrentar la pandemia, pues considera que son más políticas que técnicas y que estos exfuncionarios quizá olvidaron ya dónde se localiza la Secretaría de Salud, pues han expresado sus críticas en medios de comunicación y no en la calle de Lieja 7, donde se ubica la secretaría. Esta es la entrevista con quien dice que ha escuchado que lo llaman el "rockstar de la 4T", pero que eso no lo distrae, y acepta que ahora le gusta más el jazz que el rock.

—Entonces, ¿cuándo va a quedar domada la epidemia?

—Tenemos unas predicciones que las elaboran grupos de matemáticas y matemáticos de universidades públicas e institutos públicos de investigación, y lo que se ve es un elemento que ha sido difícil que se comprenda en algunos sectores de la sociedad: no hay una sola predicción para todo el país.

En realidad, cuando uno compara con cifras públicas, el propio informe de la OMS, portales de instituciones técnicas o académicas, pues es fácil identificar el resumen de un país, decir: aquí está la curva de Estados Unidos, aquí está la curva de Canadá, la de Australia, la de Francia, la de España y la de México, y se hacen comparaciones para fines prácticos de comunicación.

No está mal, pero en sentido técnico es inadecuado, porque no es una sola epidemia.

Por ejemplo, en México ahorita tenemos a la Ciudad de México, que tiene aproximadamente 10 días de una tendencia estable y unos cinco de una tendencia de descenso en el número diario de casos; todavía es muy temprano, pero ya hay una tendencia. En cambio, Veracruz está a la mitad de su curva epidémica, Puebla está al inicio de su curva epidémica.

Es más, en un mismo estado: Tijuana ya va en dos tercios de la salida, en cambio Mexicali está en una zona de ascenso y no ha llegado al pico; entonces, es muy importante identificar que no es un solo pico.

Hay gente que se angustia por la fecha de la predicción y dice: 'nos prometieron que el 8 de mayo, que el 8 de junio'. Esto es normal, son epidemias que tienen asincronía, se están presentando, como suele pasar en países territorialmente extensos, en distintos tiempos.

Si tomamos el conjunto de la epidemia, sabemos la fecha de inicio: 28 de febrero, porque fue el primer caso registrado en la Ciudad de México, y por las predicciones podemos identificar que Guadalajara muy probablemente se va a extender hasta septiembre y Monterrey probablemente se va a extender al menos hasta la tercera semana de octubre.

—Entonces, ¿para octubre podría haber algunos estados que ya no tengan casos?

—Habrá algunos que no, de acuerdo con la tendencia que tienen, pero aquí siempre advierto que eso sucederá si y sólo si se mantienen las medidas de sana distancia, la regulación de la actividad en el espacio público, trabajos, recreación y, desde luego, escuelas. Si se mantiene así, son válidas las predicciones, porque las predicciones se hicieron precisamente considerando que ese iba a ser el comportamiento social. Si no se cumplen esas predicciones es porque la actividad social no se cuidó y pongo el ejemplo de Tabasco, que lo hemos mostrado.

Tabasco tuvo una curva epidémica que iba siguiendo casi a la perfección la predicción y en la última semana de abril y primeros días de mayo algo ocurrió que se relajó la restricción de la movilidad del espacio público y eso dio un rebrote.

¿No teme que eso suceda ahora en el país?

—Sí, sí, sí. Lo temo y lo advierto. Lo digo, lo alerto a la población.

¿Entonces por qué no haber extendido la Jornada de Sana Distancia?

—Sí se ha extendido. Es falso, lo digo rotundamente. México no ha suspendido las medidas de control, el único cambio es que el marco general de las medidas de la Jornada Nacional de Sana Distancia hoy se ha transferido al marco estatal.

—Se le ha criticado por haber terminado la Jornada Nacional de Sana Distancia en el momento en que todos los estados están en rojo, y esta crítica señala que el gobierno ya había determinado levantarla el día 1 de junio y empezar con la llamada nueva normalidad, y por lo tanto se ajustaron los tiempos sanitarios a los tiempos políticos. Incluso, el propio gobernador de Jalisco lo llama cínico y lo acusa de quererles endilgar a los estados la responsabilidad de regresar a la actividad. ¿Qué comentarios haría sobre esto?

—Tengo muchos comentarios. El primero, la crítica siempre será bienvenida. Lo segundo que quiero decir es que sería más productivo para un propósito de interés general, como es controlar una epidemia, si las personas que tienen el deseo de opinar utilizaran información, la escucharan con dedicación y plantearan sus opiniones con una fundamentación de evidencia y lograran reconstruir un argumento lógico a tono con la información científica, con la información técnica, eso sería muy útil.

Esta acusación de que primero está lo político y luego lo técnico…, quien acusa tiene la carga de la prueba. Invito respetuosísimamente a quienes tienen esa opinión a que presenten las pruebas correspondientes. La idea de que lo político está por encima de lo técnico nos viene de una larguísima tradición muy desafortunada en la salud pública mexicana de sexenios previos en donde lo político domina lo técnico, incluyendo el uso de la información.

Además, el Presidente dispuso desde el inicio que es imprescindible que la conducción de esta epidemia se haga con criterios técnicos y no políticos, y puedo dar fe, la daría bajo juramento judicial, de que en todo momento cuando las fuerzas políticas y los actores políticos han tratado de supeditar las opiniones técnicas de salud a tiempos, ritmos e intereses políticos el primero que ha salido en defensa de lo técnico, de lo científico, es el Presidente.

—Estas presiones que usted dice, de ajustarse a tiempos políticos, ¿han venido desde dentro del propio gobierno, del gabinete?

—No. Yo me refiero precisamente a las opiniones de distintos actores políticos en los estados, en los otros Poderes de la Unión, que de repente insisten en convertir el discurso, el diálogo, el debate en temas políticos.

Ahora, sobre la Jornada de Sana Distancia, reitero: si la crítica es porque se suspendieron las actividades de la Jornada de Sana Distancia quiere decir que hay un hoyo de información.

Hemos dicho enfáticamente: las autoridades sanitarias estatales deben tomar en sus manos las medidas guiadas por el fundamento general que es federal, pero instrumentado por sus estados. La Ley General de Salud es muy clara sobre lo que le toca a la parte estatal y la parte federal; entonces, esta idea nos la endilgaron, como efectivamente escuché que dijo algún gobernador.

—El gobernador de Jalisco...

—Pues no sé si se refiere a que endilgar es simplemente señalar lo que está escrito en la ley, pero la Ley General de Salud, que no es un invento nuestro, data de 1984.

—Su pronóstico de fallecimientos era de 6 mil u 8 mil, ya pasamos los 10 mil, ¿cuál es su nuevo pronóstico?

—Al inicio en febrero, aproximadamente la tercera semana de febrero, hicimos una estimación del número de casos totales [de infección]; en esa misma predicción teníamos en promedio 12 mil 500 [fallecimientos], y esto lo dije en una conferencia de prensa el 27 de febrero, 12 mil 500 con un intervalo que iba desde 6 mil u 8 mil hasta 25 mil o 30 mil, todo eso fue un ejercicio de predicción.

Nunca hemos hecho una predicción de decir 'les prometo que sea esta cantidad'. A los senadores les dije en la comparecencia que hasta 30 mil, y no es una predicción que hice un día antes de ir al Senado, es la misma predicción original, ese el intervalo 6 mil a 30 mil, con una media de 12 mil 500.

Este es un intervalo de predicción y reitero una y mil veces: si y sólo si las condiciones de las que surgió la predicción se conservan. Si en un estado empiezan a abrir los bares o empiezan a permitir que las empresas permanezcan abiertas, pues obviamente va a haber un rebrote.

— ¿Se ve usted con un futuro político?

— Yo no tengo planes políticos porque mi actividad es académica. Yo trabajé en gobierno de 2008 a 2012, mi función era técnica, mi puesto era técnico. Hoy se puede decir que mi puesto es técnico-político o político-técnico porque he sido designado por el Presidente como formalmente se nombra a los subsecretarios, pero yo diría que eso no me convierte en un carácter político, mi ocupación es técnica, mi vocación es técnica.

— ¿No estaría interesado en competir por un cargo de elección popular?

— Yo no tengo en este momento ningún interés en ese sentido, pensar en futuros y qué podría pasar mañana. Yo creo que en este momento es irrelevante para mí.

— ¿Actualmente milita en algún partido político?

— Nunca he militado en partidos.

— ¿Por quién votó en la última elección?

— Yo voté por Morena y voté por el presidente López Obrador y por la doctora Sheinbaum.

— ¿Y en la anterior?

—En la anterior no voté, pues había perdido mi credencial de elector, lo confieso.

— ¿Qué opina de que lo identifiquen como el "rockstar de la 4T"?

—Me han dicho también eso. Yo pienso que es un elemento que podría ser un distractor.

Para mí no lo es. Cuando hay un motivo de celebración pública o de atención pública a un funcionario, en este caso yo no me lo tomo como un elemento a la persona. A mí lo que me da gusto es que la atención pública de la ciudadanía mexicana está en un tema de interés de todos, no en Hugo López-Gatell, no la persona, eso es intrascendente.