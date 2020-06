Pese a nueva normalidad, AMLO llama a quedarse en casa

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, encabezó este miércoles su habitual conferencia matutina con medios de comunicación; esta ocasión, desde Campeche.

Al inicio de su mensaje, el mandatario aseguró que le gusta estar en la entidad, destacando su producción petrolera, seguridad y la belleza arquitectónica de sus ciudades.

Posteriormente, dio paso al gobernador Carlos Miguel Aysa, quien subrayó que Campeche ocupa el lugar 29 con menos casos de COVID-19 y que ya suma cuatro días sin reporte de decesos.

Aysa resaltó también que la política de salud estatal ante la pandemia ha seguido las indicaciones federales.

En el tema de seguridad, José Rafael Ojeda, secretario de Marina, dijo que Campeche se ubica en los últimos lugares nacionales de incidencia delictiva y que no tiene registro de secuestros durante 2020.

Como parte de la estrategia que se aplica en el estado, el almirante señaló que hay 4 mil 508 elementos de las Fuerzas Armadas desplegados en toda la entidad.

Al retomar la palabra, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al COVID-19 en el país y afirmó que "se van cumpliendo los pronósticos de los médicos, los especialistas, los científicos, se van cumpliendo las predicciones, continúa el proceso hacia la nueva normalidad con el semáforo".

Reiteró que en su gobierno "no vamos a actuar con rigidez, sino de manera flexible".

Además, aseveró que "si se necesita, rectificamos en alguna región; si vemos que hay rebrotes, llamamos a que nos ayude la gente quedándose en casa".

López Obrador pidió a la población quedarse en casa porque la pandemia de COVID-19 sigue avanzando en el país a pesar de que las autoridades anunciaron esta semana el inicio de la "nueva normalidad".

"Volver a llamar a que nos quedemos en casa si no tenemos ninguna actividad esencial, si no es indispensable hay que quedarnos en nuestras casas. Salgamos para lo indispensable, no nos confiemos", expresó en su conferencia de prensa en Campeche, en su tercer día de gira por el sureste del país tras retomar sus viajes.

Cabe recordar que México vivió el martes la jornada con más contagios hasta la fecha, al sumar 3,891 casos nuevos y alcanzar los 97,325 desde el inicio de la pandemia, y 470 fallecidos para un total de 10,637 decesos acumulados.

"Es una pandemia muy dañina, que afecta mucho. Duele que se pierdan vidas humanas. Vamos a cuidarnos, que se mantenga lo de la sana distancia. Mientras no tengamos vacuna, hay que cuidarnos", dijo López Obrador, que hace semanas asegura haber "domado" la pandemia.