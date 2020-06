Donde cada vez es más difícil adivinar los criterios con los que la autoridad municipal trabaja en los programas de prevención de contagios por COVID-19, a propósito del paso a la Nueva Normalidad, es en Gómez Palacio. Y es que no es que antes la población hubiese estado muy "cuarenteneada" que digamos; basta recordar que el centro siempre estuvo muy concurrido de público, al igual que algunos paseos y comercios, solo que, a decir de nuestros subagentes, disfrazados de cubrebocas de diseñador, la alcaldesa Marina Vitela ha dado instrucciones de que se hagan recorridos y se cierren negocios, pero en aquellos sectores donde curiosamente el voto no le favoreció durante la elección que la llevó a la presidencia municipal.

A decir de los subagentes, doña Marina se ha vuelto experta en manejar políticamente el discurso de la pandemia, porque de dientes para afuera ha puesto a barrer incluso a unos cuantos ciudadanos que fueron sorprendidos en el lugar equivocado durante los días en los que promulgaron las medidas de la Sana Distancia, sin embargo, la alcaldesa nunca puso a barrer a los integrantes de su gabinete que fueron sorprendidos en plena pachanga en una quinta de Lerdo durante la contingencia, como tampoco le puso ningún tipo de castigo al sobrinazo de la vidaza César Yahir Vitela, familia en primer grado de consanguinidad que la alcaldesa puso en una de las carteras más sensibles de la función pública, Desarrollo Social, y según los más recientes reportes de la inteligencia clientelista, el sobrino consentido ha aprovechado los tiempos de la pandemia y la necesidad de miles de personas que han sufrido los estragos económicos del temible coronavirus para afinar una red clientelar y entre despensa y despensa ha aprovechado para pedir una que otra credencial de elector, solicitar direcciones y, por supuesto, dejar bien en claro que la Cuarta Transformación en Gómez Palacio tiene nombre y apellido, aunque, según muchos, también las mismas mañas del antiguo PRI, al que pertenecieron la alcaldesa y la mayoría de su equipo.

***

Nuestros subagentes, disfrazados de estatua ciega, coja y muda de la justicia, nos informan que un "grupúsculo" de abogados vivillos se andan frotando las manos porque, según, tienen un plan para hacer cuanta travesura puedan en la Sala Regional del Poder Judicial del Estado, vía la conformación del nuevo bloque que proyectan integrar ciertos "personajes" de pasado oscuro y apellidos Hernández, De Lara y Flores. A decir de los subagentes, la tenebra es apoyada por el eterno candidato panista y cartucho quemado Memo Anaya, que nomás no se resigna a haber perdido la gubernatura de Coahuila, y un diputado local de lo más gris que puede haber en el Congreso; quieren seguir litigando "por la libre" a través de despachos abiertos y de prestanombres o de abogados que les hacen el favor. Y es que el negocio es que quieren ganar más, pues no conformes con estar pegados de la ubre del presupuesto, aseguran que van por todo, sin darse cuenta de que las autoridades ya les tienen preparada una sorpresa y en una de esas esperan agarrarlos con las manos en la masa y en un claro conflicto de intereses. El tema seguramente dará para más con los codiciosos leguleyos. Habrá que ver si insisten en ver sus intereses y no los del Estado.

***

Cuentan nuestros subagentes, vestidos de garrafón de agua, que el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, ahora sí "ni chistó" y no tuvo más que agradecer con los dientes apretados al "góber" Miguel Riquelme que en plena pandemia por el COVID-19 le puso en operación un nuevo pozo de agua potable ubicado al sur de la ciudad y que ni más ni menos beneficiará a alrededor de 10 mil familias de siete colonias severamente dañadas por la falta de agua potable. Este hecho fue para don Jorge oxígeno puro, pues una semana antes un día sí y otro también fue objeto de manifestaciones y bloqueos de vialidades por habitantes de colonias donde nomás no ha podido "dar una" para resolver el problema de la falta de agua potable. Lo anterior pese a los más de dos años que lleva batallando el jefazo de Simas, Juan José Gómez, cuya paramunicipal sigue cobrando religiosamente el recibo por consumo y atento para aplicar los cortes a quien se retrase.

***

Sin duda los decretos emitidos por el Gobierno del Estado de Coahuila sobre las medidas por COVID-19 para junio incomodaron a varios vivillos que daban por hecho que todo volvería a ser color de rosa a partir del 1 de junio, pues, de acuerdo con nuestros subagentes, disfrazados de balones ponchados, tremendo berrinche les causó a los propietarios de canchas deportivas de futbol rápido de La Laguna el saber que también en junio seguirán sin operar; y es que durante las últimas semanas han estado metiendo presión para exigir diplomáticamente a los gobernadores de Coahuila y Durango la reapertura de las canchas del balompié en estos centros deportivos en los que, de acuerdo con los subagentes infiltrados, lo que menos les preocupa a los dueños es la promoción del deporte, sino su principal ingreso, que es la venta indiscriminada de cerveza y bebidas etílicas, por lo que sería interesante saber si en las propuestas que han presentado a las autoridades de Coahuila y Durango para que les permitan reanudar actividades figura la más importante de todas, que sería aquella que estipule la de no vender ningún tipo de alcohol, pues resultaría absurdo en primer lugar el que pretendieran que bajo los efectos de ebriedad la turba de jugadores y público que ahí se dan cita respetaran los protocolos sanitarios como la sana distancia, el cubrebocas, la aplicación de gel antibacterial o el lavado constante de manos por mencionar solo algunos, mientras que en segundo lugar sería un trato desigual para con los propietarios de antros, bares y cantinas, que de igual forma están pugnando por regresar a laborar.

Y es que resulta entendible la petición de los dueños de las canchas tomando en cuenta la afectación económica que como todos los negocios, empresas e industrias han tenido a causa de la cuarentena, sin embargo, también es un hecho innegable que ninguna actividad que no sea esencial, como esta, por implicar alto riesgo para contagios del COVID-19 debido al alto número de jugadores que conforman cada equipo, el constante contacto que se tiene entre estos, al igual que la aglomeración que se da, puede estar por encima de salvaguardar la salud de las mayorías ante el mortal coronavirus, que tiene al mundo con el Jesús en la boca, y la mejor muestra de ello es la cancelación por parte de la Liga MX del torneo clausura 2020, luego de que análisis serios les confirmaran que no existían las condiciones para llevarla a cabo, por lo que tomando en cuenta la situación que se apoderó de La Laguna, en la que los contagios se dispararon dramáticamente y que además de posicionar a Torreón como el nuevo epicentro del estado de Coahuila, y donde todo apunta a que Gómez Palacio podría correr con la misma suerte, prácticamente resultaría una ruleta de la suerte mortal reanudar la práctica del deporte ráfaga, además de asegurarse de apoyar el verdadero espíritu deportivo cuando llegue el momento y no abrir la puerta a negocios que funcionen como cantinas disfrazadas, pues, como dicen, "el horno no está para bollos".

***

Y por si fueran pocas las afectaciones y pérdidas con las que ha tenido que lidiar el sector empresarial de la construcción lagunera por el mortal coronavirus, que tiene de cabeza al mundo, ahora la incertidumbre y la zozobra están causando inquietud en este ámbito. Y es que, de acuerdo con nuestros subagentes, disfrazados de retroexcavadoras, en días pasados constructores y representantes del Sindicato de Camiones Materialistas de Gómez Palacio CTM y del Frente de Apoyo a Organizaciones del Transporte FAOT denunciaron ser víctimas de intimidación por parte del dirigente de la Confederación de Trabajadores y Empleados de México (Catem), Nazael Cobián, pues, de acuerdo con los afectados, el representante del sindicato acompañado de un grupo de los llamados ninis de la hermana república de Gómez Palacio, personajes que por cierto, a decir de los subagentes, en últimas fechas se han abocado a tratar de desestabilizar la seguridad en este municipio aun cuando se rumora que algunos de ellos tienen recomendación médica de aislarse, vaya usted a saber por qué, se apersonaron en los trabajos que actualmente los contratistas realizan en la ampliación de la carretera Gómez Palacio-Gregorio A. García para amedrentarlos y amenazarlos de atenerse a las consecuencias de no ceder a entregarles contratos de obras ya asignados, por lo que trascendió que con gran preocupación los afectados se entrevistaron con autoridades como la alcaldesa de la "alternancia" Marina Vitela, que no sirvió de mucho, además de los gobernadores de Coahuila y Durango para solicitarles su apoyo y su intervención en contra de los ilustres sujetos para poder desempeñar su trabajo con seguridad; y es que sería lamentable que además de que se vieran afectadas las fuentes de empleo que generan empresarios serios de la región, que anhelan una luz en el camino de esta pandemia, se dañara más de lo que ya está la percepción de inseguridad de Gómez Palacio, y de paso se llevara la de la zona metropolitana y espantara a posibles inversionistas, pues basta con recordar la experiencia vivida en la crisis de hace algunos años en la que incluso la ciudad de Torreón fue comparada con Irán, por lo que ya algunos asustados empresarios solicitaron a las autoridades junto al Mando Especial de La Laguna frenar este tipo de situaciones y toda acción que pretenda desequilibrar la seguridad en la región, dolida por los estragos de la pandemia.