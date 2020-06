Vecinos de Gómez Palacio denuncian baja presión de agua

Ante la falta de respuesta por parte del Sistema Descentralizado de Agua Potable (Sideapa) de Gómez Palacio, un grupo de vecinos de las colonias El Campestre y Las Rosas se unió para denunciar baja presión de agua potable y que el líquido sigue fluyendo turbio y de color café desde hace varias semanas, lo que representa un riesgo a la salud pública y una molestia debido a que se ven imposibilitados para realizar sus actividades domésticas.

Las personas afectadas advirtieron que si el Sideapa no corrige dichas irregularidades, entonces no pagarán sus recibos por consumo de agua potable, "pues estamos comprando agua de garrafón para cubrir nuestras necesidades y estamos sin poder lavar la ropa, no tenemos agua de calidad".

Los afectados compartieron a El Siglo de Torreón fotografías que evidencian lo expuesto y hay algunos casos donde no sale ni una gota del recurso hídrico en diferentes horas del día.

Algunos de los colonos añadieron que la problemática de agua potable viene desde hace muchos años, pero que con el paso del tiempo se ha ido agravando, al grado de que ahora no tienen líquido "ni para lavar los trastes".

La señora Úrsula dijo que cuando llama al Sideapa únicamente le dicen que le están dando mantenimiento al pozo que abastece al sector y que "se va a terminar de aclarar, pero no ha pasado, tampoco nos han mandado pipas, ahorita estoy sin lavar la ropa, ¿cómo la lavo con el agua cochina?, hay calles que no tienen nada de agua, ya fue mucho".

A finales del pasado mes de mayo, el director del organismo operador de agua, René Galindo Bustamante, comentó que esta situación obedece a un fenómeno natural que se presentó en el pozo número seis y que tiene un gasto de 18 litros por segundo.

"Es un pozo que debido al material del que está hecho, generalmente hay derrumbes, hay arena, entonces ¿qué hacemos en esos casos?, que el motor trabaje a muy baja velocidad para evitar enturbiar más el agua, eso genera baja presión, no es exclusivo de estos días, ese problema tiene años", dijo.

Expuso que el Sideapa tenía varias alternativas de solución definitiva, entre ellas la perforación de un nuevo pozo de agua potable o perforar el actual a mayor profundidad. "Eso nos lo dictaminará una empresa que ya se está encargando de hacer el estudio correspondiente para ver qué es lo más adecuado", afirmó.

En esa ocasión aseguró que después de las quejas ciudadanas "a estas alturas ese sector ya debe tener el agua limpia", pero no fue así, pues los vecinos continúan con la misma inconformidad.

Reclamos

Colonos de El Campestre y Las Rosas en GP se dicen molestos por la situación. *Denuncian mala calidad del agua y piden una respuesta inmediata al Sideapa. *Algunos tienen baja presión y otros no tienen ni una gota. *Advierten que no van a pagar los recibos si no se soluciona el problema. *Dicen que han hecho varios reportes al organismo operador de agua de Gómez Palacio y que no les resuelven.