Danzantes mexicanos se suman a las protestas de Black Lives Matter en EUA

Banderas de México se han hecho notar en diferentes videos y fotografías difundidas en redes sociales, pero un emotivo gesto ha cautivado a miles de internautas, en especial a los mexicanos.

La tarde del pasado sábado en Los Ángeles, California, un grupo de danzantes se sumaron a la marcha con sus penachos y trajes típicos, portando orgullosamente la bandera de México al frente.

“Esto fue hermoso ... absolutamente hermoso”, escribió la internauta responsable de difundir las imágenes.

Rápidamente el tuit comenzó a adquirir atención en la plataforma y hasta el momento suma más de 4 millones de reproducciones y 153 mil likes.

En la sección de respuestas al video, decenas de latinos han asegurado que los afroamericanos se sumaron a los latinos en su momento al luchar en contra del muro que Donald Trump construiría, por lo que era 'hora' de regresar el apoyo y la solidaridad.

