Erika Buenfil rompe en llanto al responder acusación de Alejandra Ávalos

Luego de que Alejandra Ávalos acusara a Laura Flores y Erika Buenfil de haberle truncado su carrera, es Buenfil quien niega esto e invita a sus detractores a que mejor se pongan a trabajar y no estar criticando desde su casa.

"Mientras yo trabajo, otras personas hablan de mí, desde su casa. Yo lo único que puedo decir es que se pongan a trabajar, le echen ganas, le echen huevos, y que le echen para adelante con el talento que Dios les de y la capacidad que dios les de, déjenme en paz por favor, que flojera", detalló a través de sus redes sociales Buenfil.

Otra gran MENTIRA. JAMÁS. NUNCA HE IDO A VERLA. https://t.co/tM0SHRP05e — Erika Buenfil. (@ebuenfil) June 1, 2020

Erika explicó que no sabe a que se refiere Ávalos al decir que ella junto a Laura Flores iban a los show de Alejandra a burlarse de su trabajo y su físico, incluso visiblemente triste detalló que pide no la molesten ya que ella nunca se ha metido en la vida de nadie y pide lo mismo para ella.

"Dejenme de molestar, yo no molesto ni me meto en la vida de nadie y no se trata de contar si fuimos o no fuimos y de insultar y agredirnos. Laura flores me mandó un mensaje para decirme ¿qué estaba pasando?, traté de no hacer caso, pero es triste por que es una nota y yo en esta mundo ahora es atacarnos y lastimarnos y no se vale", relató.

La actriz detalló que se encuentra actualmente en los foros de televisión grabando un nuevo proyecto, por lo que invita a quienes la atacan que hagan lo mismo y demuestren que son mejores con sus trabajos y no con acusaciones mal infundadas.

Para ti. Si para ti. Ponte a trabajar y deja de mentirpic.twitter.com/rVHQe32TLW — Erika Buenfil. (@ebuenfil) June 1, 2020

"Yo ando en un foro trabajando con todas las medidas y las precauciones, cansada de trabajar y cansada de leer tantas cosas, si fue cierto o no, no lo sé, solo sé que es mentira y que soy una mujer que ha trabajado toda la vida. si me toca trabajar", dijo.

Ante las acusaciones de Ávalos sobre qué Buenfil y Laura tenían relaciones con altos ejecutivos, Erika lo niega, diciendo que siempre ha sido una mujer que su éxito lo basa en el trabajo.

La gente que habla de los demás es porque no tiene nada bueno que decir de [email protected] Comper!!que se busque una vida y que se ponga a trabajar. Fin del comunicado. — Erika Buenfil. (@ebuenfil) June 1, 2020

"Es feo que digan cosas que no son ciertas, tuve una vida de la que no me arrepiento, tuve gente que me quiso y gente que no, pero a esta edad con la carrera que he hecho hay cosas que no se hacen y hablar porque se me antoja hablar en lugar de desear amor en estos momentos, a alguien de le ocurre hablar de cosas que ni son ciertas, hoy tengo muchos años de trabajo, tengo un hijo, soy madre soltera, y nada más", añadió.