Nickelodeon y otros canales interrumpen sus transmisiones como protesta

Durante 8 minutos y 46 segundos, Nickelodeon suspendió su transmisión para colocar en lugar de ésta una imagen en negro con la frase 'I can't breathe' (no puedo respirar), frase que se ha vuelto icono de las protestas debido a que fueron algunas de las últimas palabras de Floyd al pedir por su vida, mientras Derek Chauvin, el policía acusado de su muerte, presionaba su cuello hasta asfixiarlo.

we are all part of the change #blacklivesmatter pic.twitter.com/Y3Fzvob54X

Así mismo otros canales como MTV, Paramount, Comedy Central, VH1, entre otros, se sumaron a este movimiento que busca exigir justicia por el asesinato de Floyd.

Por medio de redes sociales, Nickelodeon también mostró su apoyo colocando una imagen negra como parte del movimiento #BlackOutTuesday.

For #BlackOutTuesday, Nickelodeon social media will be on pause as we reflect on recent events. Our focus will be on building community, taking action, and sparking real change in the fight against racial injustice. pic.twitter.com/wYJOl8TrZ6