¿Qué es el #BlackOutTuesday?

Llamado #BlackOutTuesday, que en español vendría siendo 'martes apagado',convoca a usuarios en la red a colocar por este día una imagen de perfil completamente oscura a modo de protesta por el asesinato de Floyd, cuyos responsables fueron cuatro agentes de la policía local de Minneapolis.

Cabe destacar que hasta el momento sólo Derek Chauvin, el policía acusado de asesinato en tercer grado, está preso, mientras que los otros tres continúan en libertad.

We are all human

We all want a better way

We all want a better life

We all need solidarity

We all STAND united#BlackOutTuesday pic.twitter.com/5Zb0pfzfK2